Ordre d'allunyament per al segon violador de l'Eixample per agredir la seva mare

El 'segon violador de l'Eixample', Alejandro Martínez Singul, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Mollet del Vallès (Barelona) per haver colpejat la seva mare, però el jutge ha dictat una ordre d'allunyament.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Singul no podrà aproximar-se a menys de 1.000 metres de la seva mare i la parella d'aquesta, i el jutjat seguirà amb la instrucció de la causa per un presumpte delicte de lesions en l' àmbit familiar.





Singul va ser detingut dissabte a la nit pels Mossos per presumptament colpejar la seva mare i la seva germana en el seu habitatge a la Llagosta (Barcelona).





Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, van rebre una denúncia el dissabte sobre les 20 hores contra Singul per violència domèstica.





Quan els Mossos van anar al domicili, Singul es va atrinxerar i va amenaçar amb autolesionar-se, per la qual cosa van haver d'actuar agents de l'Àrea de Recursos Operatius (Arro).





Aquest agressor reincident va quedar en llibertat al juliol de 2013 després de complir condemna per una agressió sexual a una menor de 12 anys al barri de l'Eixample, i en els primers moments es va ordenar una vigilància no invasiva per ordre del fiscal de vigilància penitenciària i la de protecció de Víctimes.





Singul, que no està al 100% rehabilitat, ha passat per la presó en dues ocasions: la primera condemnat per l'Audiència de Barcelona el 1992 per cinc delictes de violació, cinc delictes d'agressió sexual, quatre més en grau de temptativa i quatre faltes de lesions; i després de sortir en llibertat el maig de 2007, va tornar a ingressar en un centre penitenciari per l'agressió a una menor l'octubre de 2009.