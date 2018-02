Arrimadas insta Torrent a acabar amb el bloqueig institucional

Arrimadas demana que desbloquegi al Parlament.





La líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas ha instat el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, a "desbloquejar" la Cambra en comptes de seguir "entestat" a la candidatura de Carles Puigdemont per a la seva investidura com a president de la Generalitat.





Torrent "té bloquejat al Parlament" perquè "segueix entestat a proposar a un fugat de la justícia com és Puigdemont", ha declarat en roda de premsa a la seu de Cs després de la reunió de l'Executiva permanent.





Arrimadasha reclamat a Torrent que deixi de posar el Parlament "al servei" del candidat de JxCat, que continua a Brussel·les, i que pensi en els interessos dels 7,5 milions de catalans als quals representa amb el seu càrrec.





Cs considera que aquest bloqueig institucional seguirà si es manté la candidatura d'Puigdemont i mentre el Tribunal Constitucional no es pronunciï sobre les al·legacions que li va presentar el president de la Cambra catalana, que el 30 de gener passat va suspendre el ple d'investidura al no poder estar presenti l'aspirant.





DEMANA REALISME ALS SOBIRANISTES





"Si els independentistes volen reconèixer en públic el que tots reconeixen en privat i sotmetre a un exercici de realisme i de pragmatisme per a tots els catalans, el que haurien de fer és desbloquejar el Parlament, proposar un candidat que compleixi les resolucions judicials, les lleis i tots els requisits i abandonar la via rupturista ", ha subratllat.





La formació taronja no es planteja sotmetre a Arrimadas a una votació d'investidura perquè almenys comenci a córrer el termini de dos mesos per convocar unes noves eleccions a Catalunya, com li suggereix el PP.





Al seu parer, una investidura fallida de la qual és la guanyadora de les eleccions però no suma una majoria parlamentària suficient és precisament el que desitgen els partits independentistes.