Un projecte evita el malbaratament de 160 tones de menjar a Barcelona

Voluntaris recullen el menjar per repartir-la.





El projecte Barcelona Comparteix el Dinar ha evitat desaprofitar 160 tones de menjar sobrant de restaurants, hotels i càterings en els últims cinc anys, en els quals s'han beneficiat més de 400.000 persona sa través de 17 entitats i menjadors socials, ha explicat Nutrició Sense Fronteres .





Voluntaris de l'entitat recullen el menjar que no ha sortit de la cuina de restaurants, hotels -per exemple, en bufets esmorzar- i càterings d'esdeveniments i centres educatius, i distribueixen diàriament 150 menjars, arribant el 2017 a 36 tones de menjar i 6.000 litres d'aigua embotellada per a 90.000 beneficiaris.





L'ONG Nutrició Sense Fronteres va impulsar el 2012 la iniciativa, que ha passat de deu col·laboradors inicials a 69 el 2017 -amb 23 hotels, 22 empreses alimentàries i 24 escoles-, i que en aquest període han aconseguit reduir 960 tones de CO2 que haurien estat necessàries per produir el menjar.