La constel·lació de Oficuo

Ofiuco és una constel·lació antiga que representa un home amb una serp enroscada en el seu cos (la constel·lació de la serp). Segons la mitologia se li representa com a Aesculapius un avantpassat d'Hipòcrates dedicat a la medicina.





Dibuix mitològic de la constel·lació de Ofiuco





És una constel·lació feble però molt gran en el firmament, difícil de veure en llocs amb molta contaminació lumínica, però apreciable en la seva plenitud en cels foscos.





Constel·lació d'Ofiuco, se la pot trobar sobre la constel·lació d'Escorpió. imatge Stellarium





Ofiuco també és una constel·lació de zodíac, sí, no són dotze constel·lacions, Ofiuco és la número 13 doncs part d'ella es troba entre les constel·lacions de Sagitari i Escorpió, de manera que el Sol també transita per aquesta constel·lació. Per establir el calendari i fixar les estacions, els astrònoms de l'antiguitat anotaven les constel·lacions que eren visibles abans de la sortida del Sol i després de l'ocàs.





D'aquesta manera van dividir l'eclíptica en dotze parts iguals, cadascuna de les quals va rebre el nom d'una constel·lació. El conjunt rep el nom de Zodíac perquè la majoria tenen nom d'animals. En l'actualitat sabem que són tretze (12 més Ofiuco) i que el temps que roman el Sol en cadascuna d'elles és variable, estant comprès entre 6 i 38 dies.









Té estrelles febles, però algunes molt interessants, la part més bella de la constel·lació és la que està més a prop de la Via Làctia, on podem veure bells raïms d'estrelles. Com estrella més interessant està la famosa estrella de Barnard, ja que és un estel amb un alt moviment propi; de fet és la primera en velocitat en el fons d'estrelles, aquesta es mou uns 10.3 arcosegundos per any. Cobreix la mida aparent de la Lluna plena en 180 anys.





Quan observem les estrelles les apreciem quietes, immutables en les seves respectives constel·lacions, però sí viatgéssim enrere en el temps o cap al futur milers d'anys veuríem que moltes han canviat de posició en la seva constel·lació, això és perquè les estrelles tenen un moviment propi pel que fa al Sol.





Totes són part de la galàxia i totes les que veiem estan juntament amb la nostra estrella en un braç de la galàxia, movent-se unes respecte a altres en el seu moviment al voltant de la Via Làctia, el que passa és que estan tan allunyades de nosaltres que no arribem a apreciar aquest petit moviment en el fons d'estrelles. Però algunes com l'estrella de Barnard el podem apreciar en intervals relativament curts de temps.





Però encara hi ha moltes més estrelles amb moviment propi grans, aquí teniu les 5 estrelles conegudes amb major moviment propi en altres constel·lacions:





- Estrella de Barnard

- Estrella de Kapteyn

- Groombridge 1830

- Lacaille 9352

- CD -37 15492 (Gliese 1)





Però hi ha moltes més, aquestes són les 150 estrelles amb major moviment propi.





Altres objectes interessants a Ofiuco són les estrelles alpha Ophiuchi (Ras Alhague, que és el cap del caçador) sent la més brillant de la constel·lació, és un estel blanc a 62 anys llum de nosaltres. Rho Ophiuchi és un estel múltiple, podem veure fins a quatre estrelles molt juntes amb petits telescopis. 70 Ophiuchi és una bella estrella doble que consta de dues belles components, una groga i l'altra taronja.





Com objectes més espectaculars tenim els cúmuls globulars M10 i M12. M10 es troba a 33.000 anys llum de distància i és un preciós cúmul amb milers d'estrelles fàcil de veure amb petits instruments. M12 es troba a 16000 anys llum i és molt bonic encara que amb menys condensació d'estrelles que M10.





M10, imatge del telescopi espacial Hubble. Crèdits: NASA, Hubble





Curiositats:





La sonda Voyager 1 llançada en 5 de setembre de 1977 es la sonda espacial que ha arribat més lluny de totes les llançades a l'espai, està en l'espai interestel·lar ia una distància de 136 UA (Unitats astronòmiques), viatja a 17 km / si recorre 3.5 UA a l'any.





Sí poguéssim veure la sonda Voyager 1 la veuríem actualment a la constel·lació d'Ofiuco, com un punt molt molt feble, molt llunyà per als nostres telescopi per la poca llum que reflecteix en ser tan petit. Doncs en aquesta direcció està en Ofiuco, quan veiem aquesta constel·lació podem "saludar" a la sonda en el seu viatge cap a les estrelles.









No deixeu de mirar de trobar aquesta curiosa constel·lació, encara que feble podreu trobar objectes molt interessants.









Aquest article va ser publicat originalment en Universo Bolg .