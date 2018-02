Catalunya és la regió més atractiva per invertir al sud d'Europa segons FT

El rànquing analitza més de 450 regions i ciutats d'Europa.





La publicació 'fDi Magacine' del 'Financial Times' ha reconegut a Catalunya com la regió més atractiva del sud d'Europa en termes d'inversió estrangera aquest any i 2019.





Per elaborar el seu rànquing, la publicació analitza entre més de 450 regions i ciutats d i Europa el potencial econòmic, el capital humà i estil de vida, la rendibilitat, la connectivitat i el clima de negocis.





Tenint en compte aquests indicadors, determina que les cinc regions més atractives del sud d'Europa per a 2018 i 2019 són Catalunya, Madrid, Llombardia (Itàlia), Istanbul (Turquia) i Lisboa (Portugal).





El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joan Aregio, ha destacat que aquesta és la segona vegada consecutiva que Catalunya rep aquest reconeixement, i ha afirmat que es tracta d ' "un i ndicador molt nítid de la confiança" que Catalunya genera al exterior.





"Catalunya compta amb una posició geoestratègica privilegiada, una sòlida base industrial, una economia oberta al món i altament innovadora", ha afegit.





La publicació també ha considerat que Catalunya té la millor estratègia per captar inversió estrangera entre les regions considerades 'grans', és a dir, les que superen els quatre milions d'habitants, seguida de Rin del Nord-Westfàlia (Alemanya), Escòcia (Gran Bretanya ), Llombardia i Emília-Romanya (Itàlia).