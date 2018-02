JxCat sol·licita al Constitucional que no admeti el recurs de Rajoy contra la investidura de Puigdemont

Puigdemont i Elsa Artadi a Brussel·les.





JxCat ha sollicitat al Tribunal Constitucional (TC) que no admeti a tràmit del recurs del Govern central que demanava impugnar la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.





Les allegacions exposen que seria una "impugnació preventiva fonamentada en situacions hipotètiques i basada en meres presumpcions" amb que es vulneraria l'article 23 de la Constitució, sobre participació política.





JxCat argumenta que la proposta d'investir Puigdemont no pot considerar-se inconstitucional per endavant perquè és impossible constatar, fins que se celebri el ple, si es produirà "contravenint d'un o una altra manera les normes legals".





Les allegacions també recorden que el propi Consell d'Estat de va pronunciar en contra que el Govern central presentés un recurs, allegant que no han de presentar-se amb caràcter "preventiu" ja que el TC els rebutja.





JxCat defensa així que no pot impugnar-se un ple d'investidura presumint-se que aquest ple contravindrà la llei, ja que no s'ha produït, i que una suspensió vulneraria els drets de tots els diputats.





En segon lloc, el recurs recorda que Puigdemont es va presentar a les eleccions sense cap impediment i que no incorre en cap dels supòsits que la llei determina que certs ciutadans són inelegibles.





Recorda que llei estipula que són inelegibles els condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat mentre duri la pena, i també els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebellió, terrorisme, contra l'Administració o contra les institucions de l'Estat.





Així, conclou que Puigdemont no compleix cap dels dos supòsits que el faria inelegible: contra el candidat pesa una ordre de detenció a Espanya, però cap sentència.





En tercer lloc, les allegacions de JxCat defensen que les suspensions del TC no poden ocasionar una "pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit, ni als drets fonamentals o llibertats d'una altra persona".





L'article 161.2 de la Constitució estableix que, si un recurs del Govern és admès a tràmit, se suspèn cautelarment l'objecte del recurs, i JxCat allega que en aquest cas seria "desproporcionat i excessiu".





JxCat considera que el Govern central cerca aquest mecanisme de suspensió automàtica de manera contrària "a les regles de la bona fe processal" i amb l'única fi de parar la investidura, no perquè és inconstitucional.





FISCALITZAR L'EXPRESSIÓ DE LA VOLUNTAT POLÍTICA





En quart lloc, l'escrit, signat per l'advocat de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas, també diu que, si el TC ho admetés a tràmit, s'estaria "extralimitant" en les seves funcions de control de la constitucionalitat.





Cuevillas argumenta que, si l'ordre d'impedir o paralitzar el ple prospera, implicaria que el TC està entrant a "fiscalitzar l'expressió de la voluntat política" de la Cambra, que -recorda- és lliure i pot tenir qualsevol contingut, segons ha reconegut el propi tribunal.





L'advocat també s'empara en el conveni Europeu de Drets Humans per advertir que "no pot restringir-se el dret al sufragi sense una sentència ferma condemnatòria", alguna cosa que afirma que succeiria si el TC acceptés el recurs i, per tant, suspengués la investidura.





Cuevillas raona que el vot de la ciutadania queda delegat en els representants triats i les majories del cos legislatiu, i avisa que "el dret de sufragi passiu solament queda restringit en els condemnats en sentència", en els supòsits que preveu la Loreg.