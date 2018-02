Coregasm: l'orgasme induït per l'exercici

Són molts els avantatges d'anar al gimnàs. Millores teu estat físic i t'alliberes de l'estrès. Però potser l'exercici tingui més avantatges de les que t'han explicat fins ara.





N'hi ha que utilitzen els seus entrenaments per experimentar un fenomen anomenat 'coregasme' (coregasm), també conegut com orgasme induït per l'exercici.





El coregasme va ser descrit per primera vegada en 1953 pel sexòleg Alfred Kinsey en el seu llibre Sexual Behaviour in the Human Female.





"Alguns nens i nenes reaccionen al punt del orgasme quan pugen a un pal o una corda, o es pugen a una barra oa algun altre tipus de suport", van escriure Kinsey i el seu equip d'investigació. "Alguns d'ells s'exerciten amb la intenció deliberada d'obtenir aquest tipus de satisfacció".





Si bé el concepte va poder haver estat circulant durant més de mig segle, un dels estudis més profunds del coregasme va tenir lloc fa tot just set anys.





Debby Herbenick i J. Dennis Fortenberry, de la Universitat d'Indiana, van examinar a 530 dones per determinar la prevalença del coregasme.





Van descobrir que 246 de les dones havien experimentat abans un coregasme, amb una mitjana d'edat de 18,9 anys per al seu primer orgasme induït per l'exercici.













Com ocorre un coregasme durant un entrenament?





Jenni Russell, fundadora de Pèlvic Floor Secrets, assenyala que els exercicis que exerceixen molta pressió sobre la part inferior de l'abdomen, els flexors del maluc i les cuixes interns -com cadires romanes, cames i pi pont- poden induir coregasmes.





"Poden ser molt comuns en atletes en competició", destaca. "Solien ser comuns en les competicions de UltraFit tant per a homes com per a dones, a causa de l'adrenalina i l'aparell utilitzat".





Això sí, per molt emocionant que pugui sonar, no tothom és capaç d'aconseguir un coregasme.





No obstant això, els exercicis del sòl pèlvic són molt recomanables per millorar l'experiència sexual.