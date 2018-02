José María García no aclareix si Villar Mir va pagar comissions al PP

García al programa 'Salvados' de La Sexta.





El periodista José María García no ha aclarit a la seva arribada a l'Audiència Nacional que fos l'expresident d'OHL Juan Miguel Villar Mir, l'empresari al qual es va referir en una entrevista emesa aquest diumenge al programa 'Salvados' i del qual ha dit que hi hauria pagat comissions al Partit Popular a canvi d'adjudicacions.





"Pregunteu a Jordi Évole", ha dit José María García.





El magistrat que instrueix el cas Lezo, Manuel García Castelló, l'ha citat en qualitat de testimoni a les 17.00 hores en relació a la peça número 3 de la trama.





El magistrat investiga el suposat pagament de 1,4 milions d'euros a Ignacio González per a l'adjudicació a OHL de les obres del tren de Navalcarnero.





"Podeu preguntar-li d'on ha tret que era Villar Mir. Jo li diré a sa senyoria la veritat, sí que he parlat amb un empresari però qui és aquest empresari? Évole diu Villar Mir, pregunteu-li a Jordi Évole", ha dit a seva arribada a la seu judicial.





En el programa d'aquest passat diumenge, el periodista esportiu va insinuar que "un empresari importantíssim" li va confessar que "passava per caixa per fer obra pública" perquè tenia "un empresa de més de 30.000 obrers" i que si no obtenia adjudicacions no podia " sobreviure ".





També va dir que era un constructor "poderosíssim i que havia estat ministre", però i tot i la insistència dels periodistes que l'esperaven a la porta, García no ha concretat si aquestes sigles corresponen a l'expresident d'OHL i, després d'uns segons de silenci, ha sentenciat: "em sembla que esteu en plena forma".