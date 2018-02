Montoro garanteix que no hi haurà quita del deute autonòmic

El compromís de Montoro ha tranquil·litzat els barons del PP.





El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha garantit als 'barons' territorials del Partit Popular que no hi haurà quita del deute autonòmic en el nou sistema de finançament, compromís que ha tranquil·litzat diversos dirigents del Partit Popular crítics amb aquesta possibilitat, segons han informat fonts del partit.





Així ho ha manifestat Montoro durant un dinar de treball que ha presidit el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, al qual han acudit els presidents autonòmics i regionals del PP.









Montoro va admetre públicament fa uns dies al Congrés la possibilitat d'estudiar el deute de les comunitats infrafinançades en el marc del nou sistema de finançament.





No obstant això, ha volgut deixar clar davant els barons del P P que en cap moment ha pensat a aprovar lleves de deute, sinó algun mecanisme de refinançament que doni oxigen a les autonomies més endeutades.





Un dels presidents autonòmics del PP ha revelat al final d'aquesta trobada que el ministre ha dit que els mitjans de comunicació li han malinterpretat perquè ell no va parlar de lleva de deute autonòmic.





"Però alguna cosa hi ha què fer", ha exclamat un dels assistents. Un altre baró autonòmic ha confessat que sortia "tranquil" després de les paraules de Montoro a aquest respecte perquè "no es pot premiar a qui no ho ha fet bé".





En el seu discurs durant el dinar de treball, Rajoy ha subratllat que cal comptar amb el PSOE per reformar el finançament autonòmic, ja que el PP només té 137 diputats al Congrés.





En aquest sentit, ha insistit que vol tirar-lo endavant amb el màxim consens possible, segons les fonts consultades.





FINANÇAMENT, AIGUA I DEMOGRAFIA





A més, en aquest esmorzar de treball s'ha acordat presentar en breu tres documents de treball sobre tres assumptes en els quals el Govern i el PP volen arribar a acords, principalment amb els socialistes: finançament autonòmic, aigua i demografia.





Al PP subratllen que estan d'acord en els "punts bàsics" i confien que es pugui arribar a pactes a nivell nacional en aquestes tres matèries.





"El Partit Popular va saber cedir i arribar a acords", ha resumit un president autonòmic després d'aquest dinar de treball que ha durat més de tres hores.