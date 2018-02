Estimulació primerenca

Temps hi va haver a d'ajudar a un nou ésser a fi d'ensenyar hàbits per menjar, dormir, gatejar, caminar, nedar i tot el que d'això derivi, s'encomanava a la naturalesa i intuïció dels pares.





Abans que el pare ensenyés a l'home com caçar, córrer o competir, la mare estimulava primer al nadó i després a l'infant per ser eficaç en tota mena de tasques. En molts casos la lectura, escriptura i maneig de certes operacions matemàtiques s'aprenien a la llar.





A mesura que la vida de les tribus es va anar complicant van començar a desenvolupar-se especialistes per ajudar els pares.

Depenent del rang social, havia cançons de bressol, institutrius, mestres privats -alguns fins i tot portats de l'estranger- i en els casos de menys possibilitats econòmiques eren els avis, els oncles majors i en general tot aquell de confiança la ètica i experiència era reconeguda en el nucli social familiar o ampliat.





D'aquí a les escoles públiques, les escoles bressol, els centres de desenvolupament infantil, van ser alguns dels anys que van transcórrer amb la idea que tot nen pogués aprofitar les seves capacitats físiques i mentals en tot el seu potencial.





Avui hi ha especialistes per al d esenvolupament locomotor d'un nadó així com del cognitiu, en activitats fins a cert punt divertides que l'ajudin a entendre la música, les alternatives per a la resolució de problemes i en general la possibilitat d'estructurar un pensament sa i productiu. Tenen tots els nens de Mèxic aquestes possibilitats?





En l'ideal democràtic dels últims dos segles, assistir a l'escola era tan important que la comunicació incloïa tires de caricatura, on aquell que es trobava vagant als carrers, se li "pescava" per conduir-lo al planter i cridar els pares a tal que coadjuvessin amb la institució perquè el menor -sobretot adolescent- pogués arribar a una convenient estimulació, si més no de nivell d'hora. I tant els pares no anaven a comissions de drets humans per queixar-se de l'activitat persecutòria dels inspectors escolars!





Derivat de l'explosió demogràfica es van anar enfrontant problemes com: pocs o si més no molt preparats professors, manca de "taula-bancs" a les aules -si és que aquestes existència poc accés a llibres sobretot en llocs llunyans a les mitjanes i grans urbs i per descomptat disminució del temps dels pares per coadjuvar en aquesta tasca tan important com ho és propiciar l'òptim desenvolupament dels fills.





En quin moment la deficient estimulació primerenca va anar donant lloc a generacions d'adults molt limitades fins per comprendre la importància de l'educació?





Recordo en la meva llunyana escola secundària, mestres als quals es respectava pel seu ampli saber i entendre. Igual que els nostres pares, eren adults que vivien amb la capacitat de sorprendre de totes les meravelles que ens envoltaven. Abans d'entrar a l'era del "compromís i la pressa" hi va haver una instància governamental que recorria els carrers, detectant nens que no assistien a l'escola [1], es deia als responsables, es facilitava a l'infant l'ingrés, se'ls donava una reprimenda mesurada als pares si de cas els feien servir per pidolar o vendre alguna cosa i se'ls advertia de les sancions a què es farien creditors si reincidien en la manca de cura per a l'estimulació dels seus fills en valors com respecte a la pàtria, els símbols, l'autoritat, la neteja, les propietats de l'altre etc





. ¿Quan les noves generacions van començar a ser estimulats des de molt aviat, per al furt, la resposta irada, el bulling i fins a la violència que pot concloure amb la mort pròpia o la de l'altre? A quina edat aquests pidolaires infantils esdevenen lladregots? Hi ha algun càstig per a pares i en general adults que inciten els nens a robar la bossa d ' "aquesta punxi rica", o ficar-se per un petit espai a la casa o oficina d'aquests "cab ... ..que els sobra tot?"





Entre democràcia i seguretat hi ha una relació gairebé de co-dependència; no hi ha seguretat és molt dubitable la democràcia. En els estats moderns s'ha delegat en aquests el monopoli de la força per tal que protegeixi la vida, llibertat, honra i béns dels ciutadans És eficient un estat que no aconsegueix aquest objectiu? Si el que priva és la inseguretat ¿s'està davant d'un estat fallit? Entenen els ciutadans pares, la part de responsabilitat que els toca en aquest assoliment? Si un menor és partícip de l'assalt a una oficina i per l'ensurt, els crits les agressions i fins a la violència física algú mor encara que sigui d'un infart ¿assumeixen els pares que la seva educació va tenir més estímuls per li mal que per al bé? De què gruix és la ratlla que converteix aquest menor lladre a homicida?





En el curs de la vida hi ha sempre moments oportuns [2] estimular primerencament a les futures generacions és alguna cosa més que espots televisius de fundacions que gairebé viuen en un Capelo. Elegir el mestre, líder veïnal, representant legislatiu o executiu, té a veure molt més amb el fur intern i els valors del candidat que amb els seus títols i possessions Per què no són atractius els candidats mesurats capaços de aturar-se per observar un entorn ple de coses meravelloses? Què hi ha a l'interior d'algú que s'identifica amb qui viu apurat, sempre ocupat, capaç de canviar d'opinió, és a dir mentir- sobre la seva credo?





Què conviccions hi ha en aquests trànsfugues avui tan de moda? Pot només l'augment de pressupost per als policies fer que aquests compleixin amb la seva responsabilitat sense "por" als drets humans? Qui és més criminal ¿el delinqüent que recluta nens per a la seva causa, o el que li ensenya que fins que no sigui més gran no li passa res?





[1] INPI Institut Nacional de protecció a la infància.

[2] Eclesiastès 3: 1 "Tot té el seu temps" Antic testament