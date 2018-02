L'acromegàlia, malaltia endocrina, tatda 6 anys a ser diagnosticada

Pot detectar-se a la consulta del dentista.





L'acromegàlia, una malaltia endocrina que es deu a un excés de secreció de l'hormona de creixement en l'edat adulta i que sol aparèixer entre els 30 i 50 anys provocant una desfiguració progressiva especialment de la cara i les extremitats, triga fins a 6 anys a ser diagnosticada tot i que pot detectar-se a la consulta del dentista.





I és que, la progressió d'aquesta patologia, anomenada 'gigantisme' quan apareix durant la infància, és lenta i sol passar desapercebut durant una mitjana de 4 a 10 anys des del començament dels primers signes o símptomes, els quals solen ser canvis en la mandíbula en l'edat adulta.





No obstant això no tots els pacients tenen els mateixos símptomes i que influeix el temps que hagin estat sense diagnosticar, perquè com més temps passa, més probabilitat que afecti a tots els òrgans.





En concret, sol produir-se un engrossiment de mans i peus, l'augment mida d'òrgans interns, l'excés de sudoració, dolors articulars, trastorns menstruals o separació de les dents.

A més aquests pacients amb freqüència solen tenir maloclusió Classe III, és a dir, una mandíbula molt prominent.





L'acromegàlia sol caracteritzar pel desenvolupament excessiu de la mandíbula, que pot provocar prognatisme (mentó prominent), diàtesi dentària (separació de les dents) i mala mossegada, el que pot provocar dolor o dificultat per mastegar.





El creixement dels ossos del cos no és igual en totes les etapes de la vida, i en els de la cara passa el mateix.





L'os maxil·lar (el de la part superior de la boca) creix molt fins als 9 o 10 anys aproximadament i, a partir dels 10 o 11, sol desenvolupar-se més el de la mandíbula (el de la part de baix de la boca) , és llavors quan els nens comencen a deixar de tenir trets infantils i comencen a aparèixer els trets de gent gran.