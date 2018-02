Cifuentes es querella contra Granados per falsedat

Cifuentes acudirà als tribunals per defensar-se de Granados.





La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, es querellarà contra l'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados després de les seves acusacions en el marc de la seva compareixença a l'Audiència Nacional sobre la trama Púnica on ha assegurat que la dirigent madrilenya coneixia el que estava passant.





Fonts del Govern regional han assenyalat que després "d'haver coneixement a través dels mitjans de comunicació de les declaracions efectuades avui per Francisco Granados", Cifuentes "va a exercir davant els tribunals totes les accions civils i penals li corresponguin, per la qual cosa constitueix un cúmul de falsedats i un greu atemptat contra el seu honor i la seva imatge ".





En aquest sentit, presentarà "immediatament" una querella criminal l'abast i detalls està ultimant en aquests moments l'advocat que la representarà a títol personal, ja que no va a fer ús dels serveis jurídics de la Comunitat de Madrid.





Aquest dilluns l'exsecretari general del PP madrileny Francisco Granados ha explicat en la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló que eren els expresidents regionals Esperanza Aguirre i Ignacio González qui controlaven directament els nomenaments dels càrrecs al capdavant de la Comunitat de Madrid .





El presumpte cap de la trama Púnica ha assegurat que en el cas de l'extinta Arpegio, empresa pública del sòl vinculada a la trama, va delegar la seva responsabilitat en l'exconseller delegat Eduardo Larraz, per ordre directa d'Esperanza Aguirre.





Larraz està investigat en la trama per les presumptes irregularitats en aquestes companyies i ja va declarar en seu judicial per aclarir la procedència dels 146 lingots d'or, valorats en gairebé dos milions d'euros, guardats en un compte a Suïssa.





A més, en un moment determinat de la seva interrogatori, que ha començat a les 10.00 hores, ha afirmat que l'expresident Ignacio González i la seva successora en el càrrec, Cristina Cifuentes, van mantenir una relació sentimental, situant-la entre els dirigents amb poder decisori a Madrid.





Per aquestes acusacions tant el PSOE com Units Podem han sol·licitat que la dirigent madrilenya acudeixi a la comissió del Congrés dels Diputats que investiga el presumpte finançament il·legal del PP.





A la seva sortida de l'Audiència Nacional, Granados ha incidit que la seva intenció no era acusar "a ningú de res" sinó fixar les responsabilitats en la presa de decisions "de cadascú en cada cas concret", ha dit en referència a Esperanza Aguirre i Ignacio González.





De fet, a preguntes de si eren conscients d'aquesta dinàmica els dos exdirigents regionals, Granados ha respost que "així és".





"RES A AMAGAR"





La mateixa dirigent madrilenya s'ha defensat aquest matí, en un acte en els Teatres del Canal, assegurant que "no té absolutament res a amagar".





Al seu parer, les paraules de l'exconseller regional corresponen a la seva estratègia de defensa basada en "involucrar tothom".





Quant a la seva trajectòria, Cifuentes ha defensat que a ella "tothom" la coneix així com que és una persona que "sempre he tingut tolerància zero contra la corrupció".





"A mi el que digui el senyor Francisco Granados em dóna exactament igual, em dóna exactament igual el que digui aquest presumpte delinqüent que ha sortit de la presó i que ara s'està veient que diu per poder-se lliurar d'ella. A mi em dóna exactament el mateix ", ha defensat.





Cifuentes ha posat èmfasi que ella porta dos anys com a presidenta del PP de Madrid i que "mai" abans havia tingut responsabilitat de gestió. Per això, ha incidit que es responsabilitza "exclusivament" de la seva etapa i ha recordat que mai ha pertangut als Govern d'Esperanza Aguirre, Ignacio González o Alberto Ruiz-Gallardón. Per a la presidenta autonòmica "el que han fet els altres si està malament ho han de pagar davant la Justícia".