Forn demana al jutge que citi al comandament dels Mossos perquè expliqui el dispositiu del 1-O

Forn ha remès un escrit al jutge Llarena.





L'exconseller de l'Interior de la Generalitat J oaquim Forn ha remès un escrit al jutge Pablo Llarena en el qual sol·licita que citi a l'actual responsable dels Mossos de'Esquadra, Ferran López Navarro, ia altres tres alts comandaments d'aquest cos i que van participar activament en la planificació del dispositiu policial amb ocasió del referèndum il·legal del 1-O.





En un escrit de sis pàgines, la defensa Forn -investigado per rebel·lió o sedició i per malversació de fons públics- creu que el seu testimoni servirà per demostrar que moltes de les manifestacions realitzades en la seva declaració del passat 1 de febrer pel coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, que va ser l'alt comandament que va coordinar l'operatiu a Catalunya, "són radicalment inexactes".





Demana també "fer llum d'acord amb els principis d'immediatesa i contradicció sobre el realment esdevingut", ja que el seu client està imputat pel que ha passat en aquesta jornada com a responsable de la cartera autonòmica d'Interior.





COMANDAMENTS RECLAMATS





A més de a Ferran López, demana que se citi a Joan Carles Molinero, cap de la Comissaria Superior de Coordinació dels Mossos; Emilio Quevedo, cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat ia Manuel Castellví, cap de la Comissaria General d'Informació del Cos autonòmic.





La defensa de Forn creu a més necessari poder interrogar Trapero sobre el contingut de les converses que va tenir amb el seu patrocinat, les reunions amb Pérez dels Cobos o sobre com es van articular els dispositius operatius.





Per això, l'advocat Daniel Pérez-Esqué demana que s'acumulin al procediment del Tribunal Suprem les investigacions que porta a terme la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela sobre el paper desenvolupat pel qual fora Major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero en les concentracions desenvolupades el passat 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia i en les dates prèvies al referèndum de l'1-O.





L'advocat assenyala que l'esmentada acumulació s'ha de fer de manera "immediata" per posar fi a l'actual "duplicitat processal", ja que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat, tot i que el jutge no l'ha resolt de moment, que s'imputi a Trapero també en la causa que s'instrueix a l'alt tribunal contra diversos dirigents independentistes pel seu paper a l'anomenat 'Procés'.





"La necessitat que les defenses en aquest procediment puguin conèixer almenys el que es va practicant al jutjat central d'instrucció número 3 és palmària", segons l'advocat de Forn.





Com a exemple, citen un informe remès a la jutge Lamela per l'actual responsable dels Mossos, Ferran López, en què explicava les reunions mantingudes amb Pérez dels Cobos.





En aquest informe, Ferran López diu que en aquestes reunions es va determinar que garantirien una presència efectiva de dos agents en cada un dels 2.200 centres de votació, ja que una presència més gran d'efectius seria "totalment inassumible".





Aquest informe suposaria segons aquesta part una contradicció amb el que s'ha dit pel mateix Pérez dels Cobos en la seva declaració de fa uns dies en el propi Suprem, quan va dir que no se li va explicar el pla d'actuació del cos de policia autonòmica.