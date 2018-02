Iceta carrega contra l'Executiu per "buidar" el fons de reserva per pagar les pensions

Iceta critica la gestió del PP.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat aquest la gestió del sistema de pensions del Govern del PP perquè només ha servit per a "buidar" el fons de reserva per pagar les ajudes.





Ho ha fet durant la seva intervenció en una assemblea oberta sobre pensions dignes a la seu barcelonina del PSC, en què també ha participat el secretari d'Ocupació del PSOE, Toni Ferrer, i el líder socialista a Barcelona, Jaume Collboni.





Iceta ha destacat que el sistema públic de pensions és la millor garantia de cohesió social i, per això, "és una de les prioritats" dels socialistes.





En canvi, ha assenyalat, el PP i Cs només treballen per a "privatitzar les pensions o bé retallar" les quanties que reben els pensionistes.





I ha explicat que el fons de reserva de les pensions era de 70.000 milions d'euros el 2012 i actualment és de 8.000 milions: "La dreta, en comptes de preocupar-se per el finançament, s'ha preocupat de buidar el fons de reserva".





Iceta ha assenyalat que el sistema de pensions pateix per dos factors: la crisi econòmica, que ha fet baixar la recaptació, i l'envelliment de la població.





Per combatre aquests dos fenòmens, els socialistes advoquen per "ampliar les aportacions" amb nous impostos, ja siguin a la banca o bé al conjunt de cotitzants, com passa a França.





OCUPACIÓ DE PITJOR QUALITAT





Toni Ferrer ha defensat el llegat socialista pel manteniment de les pensions i el treball de qualitat, i ha assenyalat que el Govern del PP s'ha encarregat de fer tot el contrari.





Segons ha detallat, l'ocupació és "de pitjor qualitat i més temporal" amb l'Executiu de Mariano Rajoy, i ha explicat que per cada contracte estable es creen 35 que no ho són.





També ha assegurat que "el Govern del PP i el seu aliat Cs tenen clar que volen enfortir el sistema privat de pensions", i s'ha referit a la iniciativa aprovada pel Consell de Ministres per anticipar el rescat de pensions privades.