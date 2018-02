La pensió de les dones és un 37% menys.





La discriminació laboral de la dona es penalitza encara més en la vellesa ja que les dones pensionistes perceben de mitjana gairebé 6.000 euros anuals menys que els homes a l'any (5.896,1 euros anuals), és a dir, que la pensió contributiva és un 37 per cent inferior.





En concret, ha gairebé la meitat de les persones que perceben una pensió contributiva són dones (48,1 per cent) però que aquestes representen el 73,5 per cent dels que perceben les pensions més baixes d'Espanya.





Així, més de tres milions de dones perceben una pensió per sota dels 700 euros i fins a 1,5 milions, perceben una pensió per sota dels 500 euros.





Els homes suposen el 80,3 per cent dels que reben pensions entre 1.800 i 2.000 euros i el 83 per cent entre els que perceben pensions per sobre dels 2.000 euros.





A més, el sindicat assenyala que, independentment del règim a què les dones hagin cotitzat, la quantia mitjana de les seves prestacions és inferior a la dels homes.

Les bretxes oscil·len entre el 56,7 per cent si han cotitzat en el règim especial de la mineria del carbó fins al 2 per cent en l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, segons precisa UGT.





"Si a les dones ens roben en els nostres salaris, quan estem treballant, quan vam arribar a la jubilació ens segueixen penalitzant", ha criticat la vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanzas.





A més, la vicesecretària general d'UGT ha advertit que "elevar el període de càlcul de la pensió perjudicaria encara més a les dones, ja que tenen llacunes de cotització al llarg de la seva vida laboral i augmentaria encara més la bretxa de gènere en pensions" .





LLEI D'IGUALTAT





Per això, considera que la llei d'igualtat és indispensable per reduir la bretxa que existeix en pensions.





Aquesta norma d'eradicar les discriminacions en el mercat laboral i adoptar mesures de protecció social per garantir que els salaris i els drets socials, incloses les pensions, de les dones estiguin en consonància amb el principi d'igualtat de retribució entre treballadors.





Així mateix, UGT demana al Govern modificar el càlcul de les pensions de jubilació per als que treballen a temps parcial, de manera similar als que treballen at emps complet, eliminant el coeficient de parcialitat i computant els dies que es treballin per setmanes completes, independentment del nombre d'hores.