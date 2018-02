Els diputats van gastar 6,4 milions d'euros en viatges

Una despesa en viatges un 25% més gran que el 2015.





El Congrés va gastar 6,4 milions d'euros en viatges nacionals i internacionals de diputats el 2017, fet que suposa un increment del 25% amb relació a l'últim any homologable, 2015, l'últim de la legislatura amb majoria absoluta del PP i en el qual aquesta xifra es va quedar en 5,12 milions.





El 2015 va ser l'últim any amb una activitat parlamentària normalitzada abans de 2017, ja que el 2016 el Govern va estar la major part del temps en funcions i va haver de dissoldre les Corts per repetir les eleccions per la falta d'acord per formar govern.





En aquest any de la 'legislatura fallida', es van invertir en desplaçaments 3.770.000 d'euros.





4,5 MILIONS DINS D'ESPANYA I 1,8 FORA





En concret, el 2017 la cambra baixa va gastar 1.820.000 en visites a l'estranger i 4.570.000 en viatges dins del territori nacional.





Aquests últims inclouen bitllets d'avió, tren i autobús així com indemnització per quilometratge en vehicle privat, més les despeses de gestió, cancel·lacions, canvis i bitllets emesos pendents de facturació.





La Cambra ofereix la informació sobre el cost dels desplaçaments nacionals de forma trimestral i desglossada en tres conceptes: el gastat en els viatges dels seus senyories a les seves circumscripcions, el destinat a cobrir desplaçaments per actes polítics i l'invertit en viatges institucionals.





En total, entre gener i desembre es van destinar 3.060.000 a sufragar els viatges a les circumscripcions, 316.198 euros a l'assistència a actes polítics i 1.792 euros a activitats oficials. Per aquest últim concepte no s'ha produït cap despesa en el tercer i quart trimestre de 2018.





MÉS VIATGES INTERNACIONALS





L'any passat, el nombre de viatges internacionals va ascendir a 130, amb un cost total d'1,82 milions d'euros.





En 2016 aquesta xifra va ascendir 1,04 milions i el 2015 la despesa per aquests desplaçaments a l'estranger va arribar 1,32 milions.





Aquestes quantitats de visites fora d'Espanya només es refereixen a les despeses de viatge i allotjament, però no inclouen dietes.

Des de principis d'aquesta legislatura, que va arrencar al juliol de 2016, la Mesa del Congrés va acordar eliminar les dietes fixes de 150 euros al dia venien cobrant els diputats per viatges oficials a l'estranger i substituir-les per un sistema d'abonament de despeses degudament justificades. Aquesta mesura, en canvi, no regeix al Senat, que manté la dieta diària.