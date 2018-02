Partida d'escacs a Planeta

MÉS INFORMACIÓ Planeta relleva José Manuel Lara com a conseller delegat

José Lara García també va dinar amb Rajoy al palau presidencial poc abans de Nadal. La reunió va ser positiva, segons va transmetre el jove però van tenir lloc sense el coneixement de José Crehueras, el president de consens dels hereus de l'imperi Planeta.





Sembla ser que José Lara García va prometre a Mariano Rajoy que si Moncloa l'ajudava a prendre el comandament de Planeta, el tractament informatiu de La Sexta, canviaria de forma radical amb el govern del PP. El Govern només havia de suggerir-als bancs creditors de Planeta Corporación.





Però José Crehueras, el albace del grup i president, que es va sentir menyspreat per José Lara ex becari a Goldman Sachs i comprador d'empreses a la desapareguda Mercapital de la família Loizaga, va actuar amb rapidesa davant d'una maniobra no era una simple invenció. Aquest home de confiança va moure fitxa i va proposar la destitució de José Lara García com a conseller delegat i el nomenament de Carlos Fernández com el seu successor. Un destronament que aventura promet més capítols de culebró.





D'aquesta manera Crehueras Vos han enviat un encàrrec clar al govern de Rajoy: "Planeta i els seus mitjans no es toquen". Tota una partida d'escacs per reordenar el poder dels mitjans de comunicació tradicionals.