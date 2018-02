El Govern central aprova 30 normatives lingüístiques per l'ús obligatori del castellà a Catalunya

Segons recull l'informe de la Plataforma per la Llengua, les disposicions legals van ser aprovades durant l'últim trimestre del 2017 mitjançant reials decrets, ordres i resolucions. Les dades procedeixen d'un recull realitzada per tècnics d'aquesta associació en defensa del català que han analitzat la normativa lingüística publicada al BOE.





Aquestes normatives lingüístiques han estat aprovades entre els mesos d'octubre i desembre. Divuit són d'origen estrictament estatal, mentre que 13 van ser aprovades pel Parlament Europeu o la Comissió Europea.





Un total de 27 normes exigeixen l'ús del castellà en els tràmits amb l'Administració. Són situacions en què cal presentar informació i dades. Algunes estan relacionades fins i tot amb exigències per accedir a subvencions i ajudes públiques.





A més, el TC acaba de declarar "inconstitucionals" les multes lingüístiques de la Generalitat. En una sentència sobre el Codi de Consum de Catalunya, emesa el passat 31 de gener, va assenyalar que, en l'àmbit de les relacions entre particulars, no es pot imposar l'ús d'una de les llengües oficials.





Conseqüència d'això és que, en l'àmbit de les relacions entre subjectes privats, tampoc cal establir un règim sancionador davant eventuals incompliments de la norma autonòmica, malgrat que així ho recull la pròpia llei per a les empreses que no utilitzin el català en les seves relacions amb els consumidors.

RELACIÓ DE DISPOSICIONS APROVADA S





- Resolució de 7 de novembre de 2017, de la Comissió Executiva del Banc d'Espanya, de modificació de les clàusules generals relatives a les condicions uniformes per a l'obertura i el funcionament de comptes del mòdul de pagaments i comptes dedicades d'efectiu en TARGET2- Banc d'Espanya.





- Ordre APM / 1095/2017, de 31 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre AAA / 2571/2015, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de les subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada al sector apícola i els seus productes, dins el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura.





- Resolució de 14 de novembre de 2017, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica la modificació dels Estatuts de la Real Federació Espanyola de Billar.





- Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.





- Resolució d'1 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial Decret 1614/2011, de 14 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, quant a llicències, autoritzacions i registres del joc, s'estableix el procediment de sol·licitud i atorgament de les llicències Singulars per al desenvolupament i explotació dels diferents tipus d'activitats de joc.





- Ordre HFP / 1227/2017, de 5 de desembre, per la qual s'aprova el plec de bases que regiran la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i explotació d'activitats de joc de la Llei 13/2011, de 27 de maig , de regulació del joc.





- Ordre APM / 1236/2017, de 4 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de beques de formació pràctica en l'àrea de la indústria alimentària, per a titulats universitaris i per la qual es modifica l'Ordre

APM / 769/2017, de 2 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques de formació pràctica d'universitaris, amb diferents titulacions o graduacions en els àmbits de gestió pública, economia financera i tecnologies de la informació, relacionats amb la política agrícola comuna i el seu finançament.





- Resolució de 14 de desembre de 2017, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 6 de març de 2017, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores de segona convocatòria del programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica d'edificis existents.





- Resolució de 21 de desembre de 2017, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 7 de novembre de 2017, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'ajudes a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics (Pla Movalt infraestructures).





- Reial Decret 1043/2017, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual 2018 del Pla estadístic nacional 2017-2020.





- Resolució de 28 de desembre de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es publica el concert subscrit amb DKV Seguros i Reaseguros, SAE, per a l'assegurament de l'assistència sanitària als mutualistes destinats i / o residents a l'estranger i els seus beneficiaris durant els anys 2018 i 2019.





- Reial Decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig.