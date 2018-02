Només quatre de les secretaries generals de Podem a les comunitats autònomes són dones

Poques dones líders en les secretaries generals de Podem





Només quatre de les quinze secretaries generals de Podem a les comunitats autònomes són dones, el que contrasta amb el partit autodenominat feminista enmig de la polèmica protagonitzada per Irene Montero sobre si a una dona portaveu se lia ha de dir 'portavoza'.





Podem no té a Cantàbria un secretari general, sinó un coordinador de la comissió permanent. Alberto Gavín ocupa el lloc després de la dimissió de Juliol Revolta.





Una cosa semblant passa a Catalunya, on una guerra interna va acabar amb la dimissió de Albano Dante-Fachin com a líder.





Així, si se sumen els dirigents de Catalunya i Cantàbria, la xifra puja a 17 llocs de direcció en les diferents comunitats autònomes, de les quals només en quatre casos aquests càrrecs són ocupats per dones.





Aquestes quatre dones són Teresa Rodríguez a Andalusia, Noemí Santana a Canàries, Carmen Santos a Galícia i Mae de la Concha a les Illes Balears.





El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va atacar el cap de setmana passat la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) per la poca participació del sexe femení en la institució. Tambíen Pablo Iglesias va sortir en defensa de la igualtat per defensar l'ús de la paraula 'portavoza' que no consta a la RAE.