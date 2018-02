Torrent porta al Tribunal de Drets Humans la defensa de la investidura de Puigdemont

Torrent defensa Puigdemont a Estrasburg





El president del Parlament, Roger Torrent, portarà la defensa de la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg a través d'una demanda en què demanarà mesures cautelars.





En un comunicat, la Cambra ha informat que aquesta demanda s'ha d'impulsar a títol individual, i per això Torrent, a part d'impulsar-la, proposarà als diputats del Parlament que ho desitgin que se sumin a ella.





L'objectiu del president de la Cambra portant aquesta demanda a Estrasburg és "protegir els drets de Puigdemont de sotmetre al debat d'investidura de forma efectiva".





Fonts parlamentàries han explicat que es demanarà al Tribunal que "tuteli els drets polítics i, en concret, el dret a la participació política" de Puigdemont.





"Això implica el seu dret a sotmetre's a un debat d'investidura, mentre que és un diputat electe, i a ser escollit president si així ho decideix una majoria", resumeixen les mateixes fonts sobre la iniciativa de Torrent.





La demanda de mesures cautelars -afegeixen- "desborda les institucions de l'Estat i posa la decisió en mans d'un òrgan superior que podria tutelar els drets polítics de Puigdemont i garantir una investidura efectiva".





"DANY IRREPARABLE"









La demanda de Torrent es fonamenta en l'article 39 del reglament del Tribunal Europeu, té un caràcter restrictiu i "està reservada per a casos molt específics en els quals es pot produir un dany irreparable".





La mateixes fonts asseguren que, si la demanda fora benvolguda, es resoldria en 24 hores i es podria "obrir una porta real i efectiva per a la investidura de Puigdemont" -la demanda no està presentada encara i no hi ha una data fixada per fer-ho-.





"VIA COMPLEXA"









"És una via complexa però, malgrat tot, cal explorar-la. El president del Parlament es va comprometre a treballar incansablement per protegir els drets polítics de Puigdemont i defensar el seu dret a sotmetre's a una investidura efectiva", conclouen.





Una demanda d'aquest tipus han de presentar-la els diputats a títol individual: en aquest cas la liderarà Torrent com a màxim representant de la institució, però demanarà als diputats de la Càmera que se sumeixen.