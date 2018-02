Agbar preveu invertir 50 milions en dos anys per potenciar la divisió d'agricultura

El president d'Agbar, Àngel Simon, ha explicat que la companyia té previst invertir 50 milions d'euros en els pròxims dos anys per potenciar la seva divisió d'agricultura, oferint un servei d'assessoria a agricultors.





En declaracions als mitjans després d'una conferència aquest dimarts a Esade, Simon ha advocat per promoure aquesta línia de negoci amb la intenció d'impulsar una "cartera empresarial equilibrada" per a Agbar entre els tres elements que la configuren: indústria, ciutat i agricultura, que avui en dia tenen un pes del 70%, el 20% i el 10%, respectivament.





Augmentar la proporció que representa l'agricultura en aquest mix és l'objectiu que el directiu es marca per als propers deu anys, en què espera haver-se convertit en proveïdor d'aquesta activitat econòmica i no només treballar a través de concessions com fa ara.





Aquesta aposta s'emmarca en la voluntat d'Agbar d"anticipar-se" a les conseqüències que pot tenir el canvi climàtic, com inundacions i sequeres extremes.





El directiu ha defensat que la companyia ha de garantir el seu desenvolupament sostenible amb la cooperació entre el sector privat i el públic com a element bàsic, i també ha d'establir una relació directa amb els ciutadans, ja que s'ha passat de "les tres 'P' a les quatre: de la participació publicoprivada a la participació publicoprivada i persones".





CRÍTICA ALS IMPOSTOS





El president executiu d'Agbar ha criticat els elevats impostos amb els quals considera que es grava el subministrament d'aigua, que ha detallat que representen el 77% de la factura que percep el consumidor i que tan sols el 33% restant és la quantitat que rep aquesta per la prestació del servei.





En aquest mateix sentit, ha defensat que l'empresa subvenciona el 33% a les famílies que no poden pagar pel servei bàsic que l'empresa ven, mentre que ha recalcat que "no hi ha cap administració que subvencioni res a aquestes".





"Mai hem tallat l'aigua a aquelles famílies que per motius de pobresa no la podien pagar", ha sostingut.





Simon ha explicat que la companyia ha dut a terme aquesta pràctica "sempre", però que a partir del 2012 va començar a aplicar de manera reglada a través d'acords amb els ajuntaments i diverses entitats socials, de manera que a dia d'avui l'empresa eximeix de pagar al voltant de 16.400 famílies, que representen un total de 50.000 persones.