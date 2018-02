El PSOE prioritza que es formi Govern a Catalunya

Ander Gil veu urgent que es constitueixi un Govern constitucional a Catalunya





El portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, ha assegurat que per al seu partit és "urgent" i prioritari que es constitueixi un Govern constitucional a Catalunya, per la qual cosa de moment no sol·licitarà la compareixença a la Cambra de l'Executiu perquè doni compte d'altres dos mesos d'aplicació del 155.





El ple del Senat va autoritzar el passat 27 d'octubre al Govern central l'execució d'una sèrie de mesures a Catalunya a l'empara de l'article 155 de la Constitució, acord que incloïa que l'executiu acudís a la Cambra a donar explicacions del resultat cada dos mesos.





Transcorregut un primer termini al desembre, el Govern estatal va comparèixer al Senat per partida doble, primer el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, i després la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.





En uns dies es compliran dos mesos més i de moment el Govern espanyol no ha anunciat que tingui intenció d'acudir de nou al Senat.





Tampoc el PSOE, que va donar suport a l'autorització del Senat al costat de PP i Cs, demanarà en breu que l'Executiu comparegui llevat que la situació de bloqueig a Catalunya es prolongui "sine die", ha dit Ander Gil. "En el moment que ho considerem oportú", ha puntualitzat.





De moment, "el que és urgent" és la formació d'un Govern amb plena capacitat per "atendre els problemes reals de la gent" i treballar, ha recalcat el portaveu dels socialistes.





"El que estem subratllant és la necessitat que Catalunya tingui un govern constitucional i una legislatura normalitzada, per a això es va posar en marxa el 155", ha agregat.