L'hoteler Luis Riu acusat de corrupció a Miami queda en llibertat després de pagar 20.000 dòlars de fiança

El propietari de Riu Hotels, acusat de corrupció a Miami





El propietari dels hotels RIU, Lluís Riu Güell, viatjarà "en les pròximes hores" a Mallorca, després de quedar en llibertat en pagar una fiança de 20.000 dòlars a Miami, on ha estat detingut acusat de corrupció.





Segons han informat fonts de la companyia hotelera, el pagament de la fiança "estava establert" abans de viatjar a Miami, on s'ha presentat voluntàriament davant el jutjat, de manera que "en qüestió d'hores ja era al carrer de nou".





Des RIU Hotels & Resorts, han informat que els seus executius -Luis Riu i el seu vicepresident regional, Alejandro Sánchez, també acusat- són "absolutament innocents dels càrrecs que se'ls imputen" i que confien "què el sistema judicial dels EUA conclourà que aquestes acusacions són totalment infundades".





"Els nostres executius volen impacientment provar la seva innocència", han afegit. Segons han detallat, Lluís Riu va viatjar des d'Espanya per presentar-se voluntàriament aquest dilluns davant del jutjat, on se li presentarien els càrrecs, tal com havia estat pactat i coordinat amb les autoritats locals.





Es tracta, han explicat, de part del procediment habitual que aquesta lectura es faci amb l'acusat a peu i tal com se li ha vist en les imatges que han estat publicades.





Atès que el jutge no els va denegar el permís per viatjar, tots dos executius podran seguir visitant les diferents destinacions internacionals dels hotels RIU lliurement. A partir d'aquest mateix dimarts, Lluís Riu reprendrà les seves activitats normals.