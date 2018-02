L'Hospital Quirónsalud posa en marxa una unitat per a diagnòstic integral de la mama

Nova unitat de Quirónsalud





L'Hospital Quirónsalud Barcelona ha posat en marxa la unitat per al Diagnòstic de la Dona com a part diferenciada del Servei de Diagnòstic per Imatge del centre per tal d'oferir un entorn més còmode i agradable per a les pacients i que permeti practicar les diferents proves diagnòstiques en un mateix lloc.





Segons ha informat l'hospital aquest dimarts en un comunicat, la unitat posa un èmfasi especial en el diagnòstic dels càncers femenins, en què és un referent.





La unitat està concebuda per crear un ambient més relaxat, tranquil i agradable per a la dona en un moment de diagnòstic que és emocionalment complex i permet una experiència integrada que reuneix tecnologia, especialització i confort perquè aquelles pacients que necessitin realitzar exploracions diagnòstiques de patologies específiques de la dona, puguin realitzar-les còmodament.





L'Hospital Quirónsalud Barcelona comptarà amb un equipament tecnològic per a efectuar tot tipus de proves sense necessitat que la pacient hagi de desplaçar-se.





Segons la responsable de la unitat, Nadine Romera, "part d'aquesta aposta ha permès disposar d'un mamògraf digital amb tomosíntesis i estereotàxia d'última generació que permet la realització de mamografies digitals tridimensionals".





"En aquestes, el teixit mamari s'explora en diferents projeccions i amb gruixos mínims, 1 mil·límetre de gruix. Aquesta tècnica nova permet millorar els resultats que s'obtenen amb una mamografia convencional i ajuda a resoldre els dubtes diagnòstiques que es generen a les imatges convencionals", ha afegit.