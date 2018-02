JxCat i ERC s'enfronten per la tramitació de la Llei de la Presidència

Diferències entre JxCat i ERC a la Mesa del Parlament





JxCat i ERC s'han enfrontat aquest dimarts durant la Mesa del Parlament per la modificació de la Llei de la Presidència per facilitar la investidura a distància del candidat Carles Puigdemont (JxCat), han explicat diversasfuentes parlamentàries.





JxCat va registrar divendres una iniciativa en solitari per modificar aquesta llei i legalitzar una investidura telemàtica, i que és habitual hauria estat que la Mesa ho analitzés en la reunió d'aquest dimarts.





Però el president, Roger Torrent, no el va incloure en l'ordre del dia perquè la proposta que va registrar JxCat tenia defectes de forma que haguessin provocat que es rebutgés directament.





Fonts de l'entorn de Torrent han indicat que, en no portar-se la iniciativa a la reunió d'aquest dimarts, JxCat té ara marge de modificar la seva petició i fer que no tingui defectes de forma.





"HI HA PRESSA" PER TRAMITAR





Encara que no estigués a l'ordre del dia, els membres de JxCat a la Mesa han preguntat a Torrent per què no es podia debatre i li han recordat que "hi ha pressa" per tramitar aquesta iniciativa.





Torrent els ha respost precisament que la iniciativa tenia defectes de forma i que s'hagués rebutjat en cas d'arribar a la Mesa, i els ha animat a fer les modificacions oportunes.





Les explicacions no han convençut a JxCat i s'ha produït una picabaralla de retrets amb Torrent, una situació "tensa, que evidencia que hi ha moltes disputes" entre els dos partits, segons les citades fonts.





Aquest episodi ha provocat que la reunió de la Mesa hagi estat més llarga del que és habitual i que hi hagi durat gairebé tres hores, amb un inhabitual recés d'uns 15 minuts.





ACORDS





JxCat i ERC sí que s'han posat d'acord en activar la Comissió del Reglament del Parlament, tot i que abans s'ha de reunir la Junta de Portaveus per designar el nombre de membres.





La proposta d'activar aquesta comissió que permet reformar les directrius de la Cambra va ser de JxSí, però ERC la comparteix i Torrent ha mostrat la seva "predisposició" a convocar-la quan sigui necessari.





La picabaralla en aquest cas s'ha produït entre el bloc independentista i l'oposició, ja que Cs i PSC han rebutjat activar aquesta comissió, al·legant que el reglament la considera "legislativa", de manera que només pot reunir-se quan hi hagi Govern.





Però els lletrats han intervingut en la reunió assenyalant que el reglament és interpretable i que aquesta comissió pot activar abans si els grups ho acorden, tenint en compte que és una comissió especial que ja està creada 'per se'.