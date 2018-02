El Bisbat de Barbastre reclama per via civil la devolució de 111 béns de parròquies aragoneses

El Bisbat de Barbastre-Montsó ha presentat una demanda per la via civil per reclamar la devolució de 111 béns originaris de parròquies d'aquesta diòcesi que actualment es troben al Museu de Lleida.





La demanda ha estat presentada en el seu nom propi i en representació de més de 40 parròquies de la seva diòcesi, contra el Consorci del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, per retenir aquests béns, i contra el Bisbat lleidatà, perquè és qui els té en dipòsit .





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA), la demanda ha recaigut en el Jutjat de Primera Instància número 1 de Barbastre.





Aquests béns ja van formar part d'un procés davant els tribunals de la Santa Seu, que van fallar a favor de les parròquies aragoneses, malgrat la qual cosa encara no han tornat al seu lloc d'origen.