La FIFA rebutja la denúncia de Neymar contra el FC Barcelona

Males notícies per Neymar Jr. abans de l'enfrontament de Champions entre el Reial Madrid i el PSG. Sembla que la FIFA ha desestimat la seva denúncia contra el FC Barcelona i dóna la raó al club blaugrana.





El jugador brasiler havia denunciat el Barça per retenir-40 milions d'euros de la prima de la seva renovació, signada fa un any, després de la seva marxa a l'equip parisenc.





Segons informa Ràdio Barcelona, ara la federació internacional s'ha posicionada en favor del club català i no va a donar sortida a la demanda de Neymar.





De oficiliazarse la decisió de la FIFA, els advocats del jugador sempre podrien acudir al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), però diverses fuyentes asseguren que tot es resoldrà davant la justícia ordinària on, a més, el Barça podria reclamar-li a Neymar el pagament de 75 milions d'euros per incumplimineto del contracte.





Sembla que la sortida de Neymar del FC Barcelona no està sortint tal com esperava el brasiler, que no està còmode a Paris i ja pensa en fitxar pel Reial Madrid.