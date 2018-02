El TSJC ratifica que un treballador de Roca a Gavà va morir per exposició a l'amiant

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la responsabilitat de la multinacional Roca per la mort en 2015 d'un extreballador de la fàbrica de Gavà com a conseqüència d'un mesotelioma pleural causat per l'exposició a l'amiant.





La sentència del tribunal recull explícitament que "en l'àmbit mèdic es ve entenent que la causa principal de l'mesotelioma és el contacte i la inhalació de pols d'amiant", un material que va ser present a la fàbrica de Gavà, on el mort va treballar durant més de 50 anys, des de 1965.





