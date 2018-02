El grup xinès Orient Hontai es fa amb el control de Mediapro

Jaume Roures manté el 12% de les accions.





L'empresa catalana Mediapro, propietària dels drets de la Lliga i de la Champions League ha completat l'operació per la qual ven el 54,5% al grup xinès Orient Hontai.





Orient Hontai Capital ha signat avui la compra del 54,5% Imagina, la productora audiovisual sorgida de la fusió de Mediapro i Globomedia i controlada per Jaume Roures i Tatxo Benet.





El grup asiàtic ha adquirit les participacions de Torreal (23,5%), Televisa (19%) i Gerard Romy (12%), un dels socis fundadors, per prop de 900 milions d'euros.





La societat seguirà gestionada per Roures i Benet, que mantenen la seva 24% i que en les pròximes setmanes licitaran per quedar-se de nou amb les tres pròximes temporades d i La Lliga després de guanyar la subhasta per oferir la Champions el passat estiu.





Des de Mediapro asseguren que l'operació s'està ultimant pel que dirigents del fons de capital de risc xinès viatjaran aquesta setmana a Madrid per formalitzar l'acord i convertir-se en l'accionista majoritari de la productora catalana.





La companyia és la productora del futbol espanyol i s'ha quedat amb els drets de retransmissió de la Lliga i de la Champions League en les últimes subhastes a través de Mediapro.





El passat estiu va guanyar la subhasta per oferir la Champions durant tres temporades a partir de la temporada 2018-2019, i en les properes setmanes licitarà per quedar-se de nou amb els drets per a tres temporades més (de la 2019-2020 a la 2021-2022) de la Lliga.