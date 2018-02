Els graduats en FP troben feina nou mesos després de graduar-se

Segons l'informe 'Inserció laboral dels Ensenyaments professionals 2017'.





Els graduats catalans en Formació Professional (FP) que troben feina són més, per primera vegada en vuit anys, que els que continuen la seva formació educativa, situant-se a nivells previs a l'impacte de la crisi econòmica.





Així ho reflecteix l'informe 'Inserció laboral dels Ensenyaments professionals 2017' elaborat per la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat i el Consell General de Cambres de Catalunya, presentat aquest dimarts.





Nou mesos després de graduar-se, 1 54,46% dels titulats el 2016 estan inserits laboralment, mentre que els que opten per la continuïtat formativa són un 51,19% -que inclouen els que estudien i els que combinen treball i estudis-: els graduats que només treballen representen el 38,98% i els que només continuen estudiant, un 35,71%.





Aquestes xifres retrotreuen a les de 2009 quan un 37,8% dels graduats es insería laboralment i un 32,34% optava per continuar els estudis, una tendència que, amb l'impacte de la crisi es van canviar, passant a ser més els que seguien la seva formació, arribant a aconseguir en 2014 un percentatge del 42,88%.





El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Joan Mateu, ha afirmat que la inserció laboral és un indicador clau de la qualitat del sistema i la FP un lloc magnífica, mentre que el subdirector general de Programes, Formació i Innovació de FP, Estanislau Vidal -Folch, ha assegurat que es tracta d'un "indicador de recuperació".





Comptant només els graduats d'FP dual, la inserció s'eleva al 71,53% entre aquells que treballen (52,35%) i combinen ocupació i estudis, gairebé dos punts més que la promoció anterior, i un 41,94% entre els que segueixen estudiant (22,76%) i combinen estudis i treball.





Mateu també ha ressaltat la disminució de l'abandonament, que s'ha situat en un 17% reduint a la meitat en 15 anys, i ha subratllat que aquest no es produeix només per la crisi, sinó per la presa de consciència que "sense una formació de qualitat no hi ha un treball de qualitat ".





INSERCIÓ I EDAT





La inserció laboral c reix amb l'edat, ja que els joves de fins a 19 anys tenen una alta continuïtat dels estudis (79,23%) i baixa inserció (29,62%, millorant quatre punts respecte a 2016), els majors de 30 anys presenten una inserció del 80,69% -dos punts més- i un seguiment dels estudis del 17,17%.





L'estudi també constata una presència en els estudis de majors de 25 anys, una tendència en els últims anys i que mostra l'augment que s'atorga a la formació com a via per aconseguir una feina.





Vidal-Folch ha assegurat que ha augmentat "lleugerament" la contractació indefinida, de dos punts en el cas del grau superior fins al 32,27%, així com l'ocupació a jornada completa, i que pel que fa a la remuneració, la majoria, 46,7% dels superiors i un 44,81% dels mitjans cobra entre 900 i 1.200 euros nets.





ATUR





L'informe assenyala que els graduats en FP tenen una taxa inferior a la mitjana catalana i la d'atur juvenil, ja que la dels graduats superiors és del 10,62% i la dels de grau mitjà del 9.03%, mentre que l'atur juvenil està en el 32% i el total català al 15,28% en el moment d'elaborar l'informe.





El president del Consell de Cambres, Miquel Valls, ha assegurat que estudiar FP és una "bona opció", i ha remarcat les millores substancials en tots els àmbits que analitza l'informe.





També s'ha presentat un dossier sobre la participació de les empreses en el sistema d'FP català, que assenyala que el 2017 un total de 84.530 estudiants van fer pràctiques i estades formatives en un miler d'empreses.









El 93% dels alumnes acceptarien una oferta a la mateixa empresa que van fer pràctiques, més d'un miler d'estudiants han fet pràctiques en empreses a l'estranger i un 98% de les empreses es mostra disposades a repetir l'experiència, segons dades del Banc integral de Dades (qBID) que gestiona el Consell de Cambres.