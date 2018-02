Xoc entre JxCat i ERC per les decisions de Torrent sobre la investidura

Torrent ha portat la investidura d'Puigdemont al TEDH.





Els partits independentistes s'han fet retrets públics després de la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de portar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) a Estrasburg, la la defensa de la investidura de Carles Puigdemont.





Així, poc després de l'anunci, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, i la diputada Gemma Geis han retret a Torrent, que decideixi dur a Estrasburg la investidura Puigdemont sense avisar al propi candidat d'JxCat a presidir la Generalitat.





"No parlem només d'institucions, sinó també de situacions personals", han advertit els dos diputats en roda de premsa.





Així han recordat que Puigdemont està dissenyant amb despatxos internacionals seva estratègia de defensa per accedir a la Presidència, i de portar la seva investidura al TEDH s'havia de fer en consonància amb ella.





"Hem rebut amb perplexitat la decisió de portar davant del Tribunal d'Estrasburg de manera unilateral i arbitrària la defensa dels drets d'investidura del president Puigdemont", ha criticat Pujol.





Poc després, era el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que la decisió del president del Parlament és "idea de JxCat" i ha lamentat que aquest grup hagi criticat la proposta.









Sabrià ha precisat que acuidr al tribunal d'Estrasburg és una idea del vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa (JxCat) i que el republicà Torrent ha decidit portar-la "a la pràctica" amb l'objectiu de defensar al candidat de JxCat a presidir la Generalitat .





Així, ERC ha criticat que "no és seriós, no és de rebut ni és just" que JxCat hagi carregat contra la proposta, tot i que ha afegit que les desavinences públiques dels dos grups no enterboleixen les negociacions i tornaran a reunir-se aquest dimarts per desencallar la legislatura.