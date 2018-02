Santi Vidal nega ara davant el jutge que el Govern tenia dades fiscals dels catalans de manera illegal

Vidal ha declarat durant 45 minuts.





El exjuez i exsenador d'ERC Santi Vidal ha explicat davant el jutge que investiga el 1-O que les seves afirmacions sobre que el Govern tenia dades fiscals dels catalans de manera illegal i que hi havia una partida per al referèndum no eren certes, les va dir en el marc d'un acte fent una interpellació dialèctica atrevida i sobre temes futuribles, han informat fonts jurídiques.





El exjuez ha declarat com investigat aquest dimarts durant uns 45 minuts davant el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que instrueix una causa sobre l'organització del referèndum del 1-O.





Vidal solament ha respost preguntes de la seva defensa, que li ha preguntat sobre les afirmacions que van motivar la querella que va originar aquesta recerca.





Ha emmarcat aquestes afirmacions, en les quals també va dir que tenien un llistat de jutges afins a la independendia, que es referia a qüestions que estaven sobre la taula i de les quals es discutia, sense que per això anessin una realitat.





Santi Vidal havia arribat aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia poc abans de les 16 hores, quan estava citat pel jutge, i ha sortit abrigallat per diputats d'ERC en el Parlament Anna Caula i Òscar Peris i els senadors Robert Masih, Jordi Martí i Miquel Aubà.





El exdirector del Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) i exmagistrado del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer, ha arribat a la Ciutat de la Justícia minuts abans de les 17 hores per declarar davant el jutge i no ha fet declaracions a l'entrada.





Li han preguntat pels seus càrrecs vinculats al Govern, com quan va ser director del IEA i ha explicat que era un tècnic que redactava informes tècnics.





Aquest jutjat té oberta una recerca contra una trentena de persones pels presumptes delictes de rebellió, sedició, revelació de secret, malversació, desobediència i prevaricació.





Precisament la recerca va arrencar al febrer per dues denúncies -una d'elles de Vox- contra Santi Vidal, per les seves declaracions sobre que el Govern posseïa de forma illegal dades fiscals dels catalans i una partida secreta per crear estructures d'Estat, encara que Vidal encara no havia estat citat per aquests fets.