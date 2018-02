Cs reclama a Torrent "valentia" per proposar un altre candidat a presidir la Generalitat

Carrizosa demana valentia a Torrent.





El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha reclamat al president de la Cambra, Roger Torrent, "valentia" per proposar un candidat a presidir la Generalitat alternatiu al que presenta JxCat, Carles Puigdemont.





Carrizosa ha sostingut que l'informe dels lletrats de la Cambra reflecteix que "la pilota està a la teulada de Torrent" per desbloquejar la investidura i que ell ha de proposar un candidat alternatiu o dir públicament que hi ha un bloqueig.





Carrizosa ha descartat una vegada més que Cs present com a candidata a seu líder, Inés Acostades, perquè va guanyar les eleccions però no té una majoria favorable, i ha insistit que correspon a Torrent desbloquejar la situació.





"Si Torrent diu que ell no pot, que ho digui, i llavors nosaltres direm si per a nosaltres hi ha alguna altra alternativa. Primer li correspon dir si pot o no oferir una candidatura viable", ha assegurat.





Per això, ha dit que una possibilitat seria que Torrent digui a Puigdemont que "no podrà a tornar a ser president", tot i que li ha demanat que li telefoni i que no cal que viatge a Brussel·les de nou.





PRISA PER COBRAR





Carrizosa també ha explicat que la Mesa del Parlament ha abordat aquest dimarts les subvencions que corresponen als grups pels resultats electorals -com va demanar JxCat- i que ha establert donar unes bestretes als grups.





Ha criticat que "JxCat té pressa per començar a cobrar, no a treballar, però sí per cobrar", ja que, segons ell, els grups independentistes paralitzen el treball parlamentari en no investir un president ni formar un Govern.





SÀNCHEZ I VIDAL





A més, ha dit que Cs ha registrat sol·licituds d'informació al Parlament sobre quant cobrava l'exjutge i exsenador Santiago Vidal de la Fundació Irla -vinculada a ERC- i quant el diputat de JxCat i expresident de l'ANC Jordi Sànchez de la Fundació Universitat Pompeu Fabra (UPF).





Segons ell, Vidal reclamava a ERC 3.000 euros mensuals després de dimitir com a senador i que el pagament es fes a través de la Fundació Irla, i Sànchez podria haver cobrat 8.000 euros mensuals per estudis i treballs per a la Fundació UPF.