Ciutadans dóna suport a una moció a favor de la República Catalana feminista a Manresa

El text que va recolzar Cs Manresa.





El grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa ha donat suport a una resolució, amb motiu del Dia de la Dona el proper 8 de març, en la qual el consistori insta la mobilització ciutadana per contribuir a una "societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Femenina de dones i homes lliures ".





No només signatura Ciutadans, sinó que la resolució l'avalen ERC, Convergència, i el grup Democràcia Municipal, a més de l'alcalde sobiranista Miquel Davins.





Tot i que no l'han donat suport ni la CUP, que ha presentat una esmena, ni el PSC. El PP només va obtenir un 4,95% dels vots en les municipals de 2015 i no té representació al consistori.





Per la seva banda, el líder del PP català, Xavier García Albiol, ha denunciat l'actitud de Ciutadans al consistori a través d'un apunt de Twitter: "Per quedar bé a la Catalunya interior no tot s'hi val", ha expressat.





RECTIFICACIÓ DEL PARTIT TARONJA





A través d'un comunicat, El portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Manresa, Andrés Rojo, ha assegurat que la formació taronja "mai recolzarà una moció que faci allusió a una república catalana”.





Així sostenen que el partit taronja se sumarà a les mocions que vetllin per l'interès general i tinguin com a objectiu millorar la vida dels ciutadans, però mai a les quals pretenguin dividir a la població.





Andrés Rojo ha insistit que, evidentment, el seu grup "no ha signat cap moció que alludeix a una República catalana”.





I ha afegit que “els acords proposats són assenyats", però la part expositiva "confon amb temes que gens tenen a veure amb l'objectiu" de la iniciativa.