El jutge cita a quatre empresaris per la seva implicació en el 1-O

Estan citats el proper 7 de març.





El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, ha citat a declarar en qualitat d'investigats a quatre empresaris per la seva presumpta participació en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





Tots ells hauran de comparèixer davant del jutge el proper 7 de març a partir de les quatre de la tarda.





Es tracta de José Oriol González Martínez, CEO i propietari de Bustiatge Directe; Sergio Bellido Andújar, conseller delegat de Novoprint, una empresa dedicada a serveis integrals de producció gràfica situada a Sant Andreu de la Barca (Barcelona); Sergi Aymerich Román, gerent de Global Solutions i Global Factory Print, dedicades a la publicitat i arts gràfiques i Ricardo Martí Ramon.





Tots ells estan citats a declarar al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona el proper dia 7 de març per la seva presumpta relació amb la publicitat per al referèndum il·legal.





De fet, en el registre que la Guàrdia Civil va portar a terme el passat 16 de setembre a l'empresa Bustiatge Directe, va trobar 1,3 milions de díptics i fullets de diversa grandària trucant al vot per la independència.





En concret, a l'empresa, situada a la localitat de Montcada i Reixac (Barcelona), es van localitzar uns 700.000 fullets informatius per al seu repartiment promovent el 'Sí', altres 130.000 cartells més petits també en suport del referèndum i uns 370.000 díptics amb el logotip de la Generalitat que es correspondrien amb la campanya institucional del referèndum il·legal.





Així mateix, es van intervenir en el mateix local altres 138.000 cartells amb el text: "Si, per Fer-els for a" (Si, per fer-los fora fora), unit a les imatges del Rei Felip VI, del president del Govern Mariano Rajoy, el expresident Jordi Pujol i l'expresident de la Fundació Palau de la Música de Barcelona, Jordi Millet. Aquests últims cartells incorporen els logos propis i identificatius de la CUP.





Els materials estaven empaquetats en palets, llestos per a la seva distribució. Es va tractar fins a aquest moment de la major intervenció d'aquest material il·legal que havia realitzat la Guàrdia Civil, transcorreguts tres dies des de l'inici dels actes de campanya a favor del referèndum il·legal.





Part d'aquest material hauria estat imprès per Novoprint per encàrrec de l'empresa Global Solutions, els responsables també estan citats pel titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.





El titular d'aquest jutjat ha pres avui declaració a l'exjutge i exsenador Santiago Vidal i al que va ser jutge del Tribunal Constitucional, Carlos Viver Pi i Sunyer.