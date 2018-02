El Congrés exigeix ​​no privatitzar les autopistes que siguin rescatades

La iniciativa ha estat respalada per tots excepte PP i Fòrum Astúries.





El Ple del Congrés ha aprovat una proposició no de llei en la qual exigeix al Govern central renunciar "de manera explícita" a tornar a privatitzar les nou autopistes trencades i rescatades i paralitzar els procediments de licitació ja iniciats.





Concretament, la iniciativa es refereix a la R-2 entre Madrid i Guadalajara, la R-3 entre Madrid i Engrandeix, la R-4 entre Madrid i Ocaña, la R-5 entre Madrid i Navalcarnero, l'Eix Aeroport M-12, la circumval·lació d'Alacant i les autopistes AP-41 Madrid-Toledo, Ocaña-la Roda AP-36 i Cartagena-Vera de l'AP-7.





La iniciativa, portada al Ple per Units Podem i finalment pactada amb ERC, ha estat recolzada per tota la cambra baixa a excepció del PP, que ha optat per abstenir-se i per Fòrum Astúries, l'únic diputat ha estat l'única formació en votar en contra .





El text aprovat per la cambra baixa exigeix no ampliar els períodes de cap concessió de les actuals autopistes de peatge que vagin finalitzant el seu contracte d'explotació, per tal que aquesta es realitzi "de manera directa pel sector públic".





Així, recorden que entre 2018 i 2021 conclouen nou trams d'autopistes de peatge que, en conjunt, sumen més de 1.000 quilòmetres: l'AP-6 entre Villalba i Adanero, l'AP-1 entre Burgos i Armiñán, l'AP-7 entre Tarragona i València, entre València i Alacant, entre Montmeló i la Jonquera i el Papiol, i entre Barcelona i Tarragona, l'AP-4 entre Sevilla i Cadis, i l'AP-2 entre Saragossa i la Mediterrània.





Finalment, en virtut de l'acord amb la formació independentista catalana, el text aprovat inclou un punt per exigir que no s'ampliï "en cap cas" les tarifes i preus en determinats trams fins que finalitzi la seva concessió.





