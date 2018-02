Alerten del perill de prendre antiretrovirals amb drogues en pràctiques com el 'chemsex'

La interacció més crícita es dóna conn ritonavir i cobicistat.





L'última actualització del document de recomanacions sobre l'ús del tractament antirretrovira l en persones amb VIH ha inclòs per primera vegada referències a l'ús de drogues en entorns sexuals, fenomen conegut com 'chemsex', i les interaccions potencialment greus que poden tenir amb alguns aquests tractaments indicats per al VIH.





Segons descriu el document, la interacció més crícita es dóna conn ritonavir i cobicistat, de manera que es pot produir un augment de concentració de les drogues i incrementar el risc d'intoxicació.





El 'chemsex' és un fenomen que s'ha estès en els últims anys entre les persones amb VIH, especialment entre aquells homes que mantenen sexe amb homes.





Una pràctica que pot ser devastadora tant com a focus de nous casos en estar relacionada la seva pràctica amb relacions d'alt risc, com per la repercussió clínica, a causa de les interaccions, en aquells pacients que es troben sota TAR.





Un estudi (O-Sex Study) realitzat fa dos anys a 22 hospitals de la comunitat de Madrid, ja va constatar que al voltant del 37% de les persones amb VIH positiu consultades reconeixien haver consumit drogues en entorns sexuals.





Una altra de les novetats més destacades incloses en l'última actualització d'aquesta guia de recomanacions és la inclusió d'una guia única sobre associacions contraindicades o no recomanades d'aquells fàrmacs utilitzats de forma més habitual com TAR davant el VIH.





"Fins al moment, aquesta informació es trobava disponible en moltes fonts d'informació, per la qual cosa s'ha aconseguit condensar en un document únic i de fàcil consulta que serà de gran utilitat per a tots aquells metges que tracten diàriament amb pacients amb aquest virus" , assegura el president de GESIDA, el doctor José Antonio Pérez Molina.





Segons destaquen, després de tres anys de seguiment, el document de recomanacions també ressenya en la seva versió actualitzada l'eficàcia demostrada de la combinació de tenofovir alafenamida (TAF) amb el règim de elvitegravir-cobicistat-emtricitabina (EVG / c / FTC10) enfront de tenofovir (TDF), destacant igualment que és una opció terapèutica que, per exemple, indueix a una menor toxicitat nefrològica.





El document recull que les teràpies basades en combinacions amb TAF siguin d'elecció tant en inici com a canvi de tractament, quedat TDF com a alternativa a TAF sempre que s'exclogui la presència d'alteració renal o de osteopènia o risc de desenvolupar-les.





Per a aquells pacients que segueixen pautes triples que vulguin simplificar el seu règim actual de tractament o que vulguin evitar els efectes adversos associats al seu règim actual, l'edició de la guia d'enguany concreta com a opció factible passar a dolutegravir (DTG) i rilpivirina (XPV ).





Així mateix, cal destacar que el document elaborat de forma conjunta per Gesida i el Pla Nacional de la Sida també avança que enguany es disposarà d'un comprimit únic que inclou darunavir, emtricitabina i tenofovir alafenamida (DRV / c / FTC / TAF), que és el tractament d'elecció quan es considera utilitzar un règim basat en inhibidors de la proteasa.