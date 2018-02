Cau un 4,3% el turisme a Barcelona en l'útlim trimestre de 2017

Ho ha explicat el regidor de Turisme, Agustí Colom.





El turisme va registrar un descens del 4,3% a Barcelona en l'últim trimestre de 2017, amb menys descens en el provinent de la resta d'Espanya (0,37%) que en l'internacional (5,5%), que representa el 80 % del que arriba a la ciutat, en el qual es van reduir especialment els turistes de la resta d'Europa, mentre van créixer els d'orígens més llunyans com Argentina, Estats Units, Rússia, Estats Units, Japó i la Xina.





Ho ha explicat el regidor de Turisme, Agustí Colom, a preguntes del PP a la comissió d'Economia, en què ha destacat que el turisme va créixer el 2017 un 2,7% tot i el descens de l'últim trimestre, motivat per l'atemptat d'agost , "la violència policial de l'1-O, la parada del 3 d'octubre i la situació d'inestabilitat per intents d'unilateralitat", segons ell.





El regidor popular Javier Mulleras ha replicat que també hi va haver una intensa actuació policial per desallotjar els acampats del 15M a plaça Catalunya i que no va afectar el turisme, i "en canvi la inestabilitat política catalana ha generat aquesta caiguda del turisme i el comerç", per la qual cosa sosté que la causa ha estat el procés independentista.





El republicà Alfred Bosch ha respost que les imatges de les càrregues policials de l'1-O "van arribar a tot el món", i li ha etzibat que el millor que podria fer el Govern central del PP és demanar disculpes per l'actuació i dir al món que no tornarà a passar una cosa així i que la gent pot venir tranquil·la a Barcelona.





USUARIS I VISITANTS





Colom ha assenyalat que els ingressos en el sector van baixar un 10% en últim trimestre i, preguntat pel PSC, ha assenyalat que el 2017 van augmentar els visitants del Park Güell (5,5%) i els usuaris de la targeta de transport públic ' Hola Barcelona '(20%), tot i que van baixar els del Zoo (13% menys) i del Bus Turístic (11%), que ja van registrar descensos des d'inici de l'any.





La regidora socialista Montserrat Ballarín ha titllat de "mala notícia" aquest descens en l'últim trimestre, i ha avisat que, si no canvia la tendència, es podrien veure afectats llocs de treball en el sector.





Des del grup Demòcrata, Sònia Recasens ha sostingut que el Govern d'Ada Colau demonitza el sector i vol carregar-se un model d'èxit de col·laboració publicoprivada que ha funcionat no només en aquest àmbit: "Continuen apostant pel decreixement turístic", ha assegurat , i ha dit que ha quallat la sensació que els turistes no són benvinguts a la ciutat.





La presidenta del grup municipal de Cs, Carina Mejías, ha coincidit a criticar que el Govern de Colau ha llançat un "missatge de turismofòbia" que s'ha sumat a l'efecte de l'atemptat d'agost a la Rambla, de les vaga de transport i del procés independentista, segons ella.