Holanda converteix a tots els seus ciutadans en donants d'òrgans

Els majors de 18 anys seran donants automàticament.





El Senat holandès ha aprovat la llei de donació d'òrgans, una de les més polèmiques de la història recent. A partir d'ara, tots els ciutadans majors de 18 anys seran automàticament donants i les seves dades figuraran en un registre nacional.





Els que no vulguin fer-ho hauran de deixar constància per escrit. Els familiars, per la seva banda, tindran l'última paraula en cas de dubte, encara que no un veto formal. Aquesta fórmula, una mica confusa, ha facilitat el vistiplau dels senadors.





Així, les autoritats enviaran dues cartes d'avís i si els ciutadans no aclareixen la seva posició serà registrats sota l'etiqueta de "no objecció"





El Congrés holandès va aprovar la mesura ja en 2016 però per un sol vot de diferència, a favor de la polèmica llei.





REDUIR LA ESCADEZ D'ÒRGANS





Els liberals d'esquerra, que han presentat el projecte, la consideren indispensable per reduir l'escassetat d'òrgans per a trasplantaments disponibles al país.





Segons el Centre Nacional de Trasplantaments d'Holanda, el 2015 van morir 132 persones incloses en les llistes d'espera.





Els contraris a la llei, repartits gairebé a parts iguals en tots els grups polítics amb els partidaris, sostenen que lesiona el dret de les persones a decidir-se per una cosa tan íntima i transcendent.





També al·leguen que pot resultar confús per a la gent la noció mateixa de que són donants mentre no es digui el contrari, tal com dicta la nova norma.