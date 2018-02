Congelades les negociacions entre els independentistes per investir Puigdemont

JxCat i ERC intercanvien retrets a falta d'una estratègia comuna.





Les negociacions de JxCat i ERC per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat han quedat congelades, sobretot des de divendres, entre retrets dels dos partits que no hi ha estratègia unitària i consensuada sobre com desencallar l'inici de la legislatura.





La primera fricció pública es va produir el 30 de gener amb la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura -decisió compartida per ERC, criticada per JxCat-, i la situació es va deteriorar una mica més el divendres de la setmana passada.





Aquell dia a la tarda, JxCat decidir presentar en solitari una reforma de la Llei de la Presidència per investir Puigdemont a distància, tot i que ERC havia advertit dies abans que no veia amb bons ulls la iniciativa perquè entenia que obria un nou i innecessari contenciós amb l'Estat.





Fonts de les dues formacions admeten que no hi ha hagut trobades des de llavors, encara que públicament han afirmat que les negociacions no estan trencades i que esperen tornar-se a veure pròximament.





Així, divendres es van reprendre les discrepàncies entre tots dos, i aquest dimarts s'han accentuat quan Torrent, d'ERC, ha decidit no incloure la reforma de la llei en l'ordre del dia de la Taula reunida al matí, al·legant defectes de forma, el que a la pràctica suposa frenar temporalment la iniciativa.





TORRENT DEMANA AMPARO A ESTRASBURG





Si ERC ha criticat que JxCat iniciés en solitari la reforma de la llei per investir Puigdemont a distància, JxCat li ha retret exactament el mateix amb la decisió de Torrent d'aquest dimarts de demanar empara al Tribunal Europeu de Drets Humans per fer possible la investidura.





El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha criticat que Torrent no comuniqués la decisió prèviament a l'interessat, Puigdemont: "Hem rebut amb perplexitat la decisió de portar davant del Tribunal d'Estrasburg de manera unilateral i arbitrària la defensa dels drets d'investidura del president Puigdemont ".





Des de les files d'ERC, el portaveu, Sergi Sabrià, ha assegurat que acudir a aquest tribunal és idea de JxCat -en concret, del vicepresident del Parlament Josep Costa-, i ha assegurat que Torrent s'ho ha comunicat precisament a ell, una cosa que JxCat nega.





Així, després d'aquestes disputes, les negociacions segueixen encallades en tots els fronts: com i quan celebrar el ple d'investidura, la composició del futur Govern i el pla de legislatura que ha de desenvolupar el nou Govern.





ERC i JxCat també van negociar la setmana passada presentar una proposta de resolució -per debatre al Parlament- amb l'objectiu de "legitimar" la presidència de Puigdemont i criticar els efectes de l'155, però aquestes converses tampoc han fructificat.





LA CUP ES MANTÉ AL MARGE





Mentrestant, el tercer actor en la negociació, la CUP, es manté al marge de la picabaralla -encara que les seves tesis són més pròximes a JxCat, ja que van ser contraris a l'ajornament del ple-, i els 'cupaires' han demanat que només els avisin quan tinguin un acord tancat.