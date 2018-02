Felip VI es prepara per al possible ingrés a la presó d'Iñaki Urdangarín al març

A la Casa Reial treballen amb la hipòtesi que el 21 de març el cunyat de Felip VI no es lliurarà de la presó i ja ultimen un pla de contingència per controlar els danys a la Monarquia.





L'entorn del Monarca té una data marcada en vermell al calendari. I es prepara davant el que pot ser el més gran incendi del seu regnat. Serà el 21 de març, quan Iñaki Urdangarín accedeixi a la seu del Tribunal Suprem per a la vista que ha de resoldre els recursos sobre la sentència del cas Nóos.





A la cita no és innòcua per Sarsuela: està en joc l'ingrés a presó de l'espòs de la Infanta Cristina. I el que més tem la Casa Reial, una campanya de persecució implacable sense precedents. I per això l'equip que dirigeix el cap de la Casa, Jaime Alfonsín, s'ha posat mans a l'obra sota dues premisses: l'habitual "respecte escrupolós a la decisió de la Justícia" i "màxima fermesa".





Aquell 21 de març decisiu, la Fiscalia exigeix per Urdangarín una pena de 10 anys, 4 més dels que pesen ara sobre el seu cap. I és costum que els magistrats assumeixin la petició del Ministeri Públic.





Felip VI sap que el prestigi de la Monarquia està en qüestió i si Urdangarín ingressa a la presó, "sí o sí" la infanta Cristina haurà de renunciar als seus drets successoris. I el Rei haurà d'enfrontar no només a la seva germana, sinó també a l'aliança amb els Reis emèrits i la Infanta Elena.