Aena ha gastat 747.791 euros en l'organització de les seves juntes d'accionistes

Aena va gastar un total de 747.791 en l'organització de les juntes d'accionistes dels tres últims anys, de 2015 a 2017, segons les dades facilitades pel president del gestor aeroportuari, Jaime García-Legaz, al senador de Compromís, Carles Mulet.





El sindicat CSIF a Aena ha fet pública aquest dimarts una carta enviada per García-Legaz al senador valencià en la qual es detallen les xifres concretes dels costos derivats de l'organització de cadascuna de les tres últimes reunions de les junta d'accionistes.





En concret, la junta d'accionistes de 2015, que va tenir lloc a la Reial Fàbrica de Tapissos, va costar un total de 272.610 euros, mentre que les corresponents a 2016 i 2017, totes dues celebrades a la Terminal 3 de l'aeroport de Barajas a Madrid, van comportar unes despeses de 264.363 euros i 210.818 euros, respectivament.





García-Legaz defensa a la carta la decisió de dur a terme les juntes d'accionistes en les instal·lacions pròpies d'Aena, cosa que passa des 2016, i, en aquest sentit, subratlla que l'objectiu és facilitar les tasques organitzatives i per criteris de " eficiència econòmica, donat l'estalvi de costos que s'obté en no ser necessari procedir al lloguer d'unes instal·lacions per al seu desenvolupament ".





Respecte a la junta d'accionistes d'Aena que tindrà lloc el proper dia 10 d'abril a la terminal T4 de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el president d'Aena evita facilitar les dades per trobar-se encara els contractes "en fase de tramitació". Segons la convocatòria del concurs publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), l'import màxim de licitació per a la seva organització és de 127.296 euros.





"M'agradaria destacar que la contractació dels serveis per dur a terme la celebració d'aquestes Juntes s'ha realitzat, en tots els casos, seguint les normes de contractació vigents, ajustant-se els processos i procediments de contractació d'Aena SMESA als principis de publicitat , transparència, confidencialitat i concurrència, així com als d'igualtat i no discriminació ", al·lega García-Legaz en la missiva.