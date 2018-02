Zidane intenta treure pressió als seus jugadors davant el partit contra el PSG

Per Zidane, la clau de la trobada amb el PSG estarà en l'actitud dels seus jugadors des de l'arrencada. / FOTO: Reial Madrid

L'entrenador del Reial Madrid, Zinédine Zidane, va restar transcendència al partit d'anada contra el Paris Saint-Germain dels vuitens de final de la Lliga de Campions, que es disputa aquest dimecres 14 de febrer al Santiago Bernabéu, perquè, segons ell, "no és una final" ni un duel entre el portuguès Cristiano Ronaldo i el brasiler Neymar Jr.





"No és una 'final', és un partit de 'Champions'. Hem de jugar bé al futbol i, si ho fas, amb l'equip que tenim, hi ha moltes possibilitats. No penso en el que pot passar en un futur. Ara no penso en el meu futur, només en el partit de demà. la resta, no ho podem controlar. el meu futur no m'importa ", va dir en roda de premsa el tècnic francès sobre si perilla el seu lloc.





En aquest sentit, 'Zizou' creu que no ha de "demostrar res" després de sumar vuit títols en només curs i mig. "No canviarem el que la gent opini de mi. L'únic que vull és treballar en el que gaudeixo, perquè és la meva passió. No he de demostrar res. Penso en el partit i no en el que es pugui dir sobre mi o l'equip. serà un gran partit contra un rival molt dur que ens va posar en dificultats ", ha advertit.





Per Zinédine Zidane, la clau de la trobada serà a l'actitud dels seus jugadors des de l'arrencada. "El que sí puc controlar és el que farem al camp. La BBC? M'interessa veure el meu equip 'ficat', i tots estan ficats en el partit. Aneu a veure com anem a començar. No és important el dibuix sinó el que volem fer al camp ", va anunciar.





Va confessar que tant ell com la plantilla del conjunt blanc se senten còmodes davant aquest tipus de reptes. "Estic molt content per jugar aquest tipus de partits. Ara mateix no hi ha cap pressió en particular. Hem preparat aquest partit com sempre. Sempre hi haurà pressió, és una cosa habitual, però vaig a gaudir", ha assenyalat.





Així mateix, ha qualificat Cristiano Ronaldo ja Neymar com "dos grans jugadors", però va aclarir que aquest dimecres s'enfronten "el Reial Madrid contra el PSG, no Neymar contra Cristiano". "Podem parlar d'un jugador extraordinari, amb cinc Pilotes d'Or, però no vaig a comparar-. Neymar tot el que fa ja ho sabem, és un jugador de gran qualitat que pot marcar la diferència, però no anem a veure un duel entre Neymar i Cristiano ", ha recalcat.





"¿Pressió? No tenim cap pressió. Estem contents per jugar aquests partits. Vivim i volem jugar aquests partits. Has de preguntar a un altre per la pressió. Espero que la nostra afició estigui molt orgullosa de nosaltres perquè demà tenim una altra oportunitat i ho anem a donar tot ", ha assegurat.