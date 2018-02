Que els polítics deixin ja de "tocar" la moral i facin la seva feina

La situació política a Catalunya és com l'hotel dels embolics dels germans Marx, però sense gràcia. L'humor, en temps de crisi, situacions difícils per a moltes famílies, dut a terme per humoristes professionals serveix per arrencar algun somriure, en canvi, l'escenari i els actors que són els polítics, l'únic que produeixen en la majoria de la ciutadania és una indignació expressada educadament a "deixin de tocar ia la moral als soferts ciutadans, siguin responsables i arribin a un acord per formar govern -sense Puigdemont- donin una lliçó de maduresa política que els carnavals han acabat".





Actuacions carnavalesques, declaracions surrealistes, estratègia al més estil Mortadelo, líders emergents sense experiència política, sense sentit comú, però amb ínfules, estan portat a un escenari tremendament perillós, amb una sortida -fa només uns dies havia acord- que deixa poc recorregut.





Les diferències de forma i fons entre el JXC i ERC són ja de domini públic i no es tallen ni un pèl seus portaveus. Les discrepàncies són cada dia més grans. S'ha entrat en una etapa que hi ha més coses que els separen que el contrari. Per què?, Senzillament perquè el fugit Puigdemont segueix entestat a que la gent d'ERC se salti la legalitat que només beneficia a la seva persona, amb les conseqüències legals que tots intueixen, mentre ell segueix a Brussel·les fent la seva pròpia campanya i propiciant unes noves eleccions per seguir arrencant vots als republicans: ell es fa la víctima, quan a hores d'ara s'ha convertit en el botxí.





Mentre el PDeCAT, amb Marta Pascal al capdavant no sap desencallar la situació i fer un pas endavant. No té autoritat perquè la majoria del grup de JXC és gent posada per Puigdemont i només són fidels a ell. Aquest és el drama. L'indignant del tema és que no hagin estat capaços d'impedir la gran jugada. On van amb el talibà Pujol ?. És una autèntica tragèdia. Catalunya no es mereix- alguns diuen que sí- aquests polítics que té.





L'oposició mentrestant sembla que estan veient una pel·lícula en pantalla gegant, on no són actors, sinó públic que espera conèixer el resultat final, quan haurien de ser ells els que canviarà el guió d'un serial que dura ja massa temps. La manca d'iniciativa d'una oposició que juga a despistar, a la por també ?, és més que evident i deixa a molts ciutadans amb cara de no entendre res.





Els problemes no es solucionen sols, sinó que cal afrontar-los i la ciutadania ha de sentir que els seus polítics vetllen per ells.





"La majoria de les persones gasten més temps i energies en parlar dels problemes que en afrontar-los." Deia Henry Ford