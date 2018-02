Dos nous suïcidis de guàrdies civils aquesta setmana posen una altra vegada en alerta el cos

Alerta a la Guàrdia Civil pel nombre de suïcidis





Dos nous suïcidis de dos agents de la Guàrdia Civil i un intent de llevar-se la vida han posat en alerta el cos policial, que reclama millors condicions laborals i més atenció psicològica com a mesures de prevenció.





El portaveu nacional de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), Juan Fernández, ha explicat que, segons les seves dades, cada 26 dies se suïcida un guàrdia civil a Espanya, si bé en la direcció de la Guàrdia Civil hi ha "opadidad" pel que fa a donar xifres d'aquest tipus.





Entre les causes d'aquestes morts, figura una essencial, assegura Fernández: "No ser capaços d'adaptar-se les relacions laborals modernes, és a dir, es tracta d'un cos policial militaritzat, no hi ha torns de treball, ni conciliació de vida laboral i familiar ".





Fernández remarca que el nombre de psicòlegs és insuficient perquè sol haver un per província, o fins i tot menys, i aquests psicòlegs sovint formen part de la cadena de comandament, una circumstància que fa que els agents siguin reticents a acudir a ells.





Les poques dades oficials del Ministeri de l'Interior revelen, segons una pregunta parlamentària formulada a principis de 2017, que hi ha hagut 52 suïcidis des de 2012 fins a finals de 2016.





PORTAR ARMA





Entre els factors de risc figura la proximitat de l'ús de l'arma policial, ja que disparar-se és el mètode més utilitzat. Referent a això, Fernández sosté que altres col·lectius que fan servir armes, com a caçadors, militars o policies locals també fan servir armes de forma habitual i no tenen les taxes de suïcidi tan altes.





Després de l'ús de l'arma com a principal mètode per matar-se, també s'han donat casos d'agents que s'han penjat o han saltat d'un pont.





L'AUGC considera que hi ha més casos dels que aporta el Ministeri, i que també és preocupant el nombre de temptatives de suïcidi.





Aquest "gran drama", assenyala l'AUGC en un comunicat, suposa un tema "tabú" per a la Direcció General. "Des de començaments dels anys vuitanta s'han registrat al voltant de 500 casos de suïcidis consumats entre guàrdies civils", afegeix.





En aquest sentit, el psicòleg Daniel J. López Vega explica en el seu assaig '¿Todo por la patria?' (Sotavento Editores) que són moltes les dificultats per exercir l'ofici de guàrdia civil, ja que a la possessió d'armes s'afegeixen llargs torns de conducció o períodes d'estrès.





Per tot això, l'AUGC demana transparència en les xifres relacionades amb la conducta suïcida dins de la Guàrdia Civil i facilitar l'accés a professionals de la salut que puguin aclarir les causes d'aquest fenomen.





ANSIETAT I DEPRESSIÓ





La AUG reclama millors tractaments per a problemes de salut mental, com l'ansietat, la depressió o el trastorn per estrès posttraumàtic, a través de revisions periòdiques i seguiment dels agents.





L'AUGC compta amb més de 30.000 afiliats a Espanya i és associació majoritària en el Consell de la Guàrdia civil. Actualment, en el conjunt del país hi ha 74.000 guàrdies civils.