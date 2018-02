Mircea: a la recerca del sagrat

El romanès Mircea Eliade és un dels personatges més fascinants de la cultura del segle XX. Va néixer el 1907 i va morir el 1986 (a Chicago, en la universitat va ensenyar història de les idees religioses). Vull dir-vos que el més cèlebre dels historiadors de la religió va escriure excel·lents relats i novel·les esplèndides.





Avui porto 'Fragments d'un Diari', on el 1945 deia que tenia por de deixar-se "arrossegar per l'erudició i la cultura universitària en la que crec cada vegada menys", un assumpte de encotillament. Ell admirava molt a Balzac, va arribar a llegir vuit o nou vegades la seva novel·la 'Le Père Goriot'. I reproduïa unes línies d'una novel·la primerenca de l'autor de La comèdia humana: "aviat cansats de donar sense rebre (els pocs homes vàlids) es queden a casa i deixen regnar als ximples en el seu terreny". No és actual això, estranyament actual? I ara escolteu això altre, deia que l'obsessionava veure l'home aixafat i disminuït per la 'civilització industrial', però que no podia creure que degenerés totalment: "Tinc una confiança sense límits en la força creadora de l'esperit. Tinc la impressió que l'home aconseguirà -si vol- romandre lliure i creador en qualsevol circumstància, còsmica o històrica". L'assumpte és com redescobrir la dimensió sacramental de l'existència. Silenci.





Per a Mircea Eliade quan alguna cosa 'sagrada' es manifesta, alguna cosa 's'oculta' i es fa críptica. Pel sol fet de mostrar-se, el sagrat s'amaga. "No podem pretendre que entenem definitivament un fenomen religiós". Una cosa, potser l'essencial, serà entès més tard, o per altres en el mateix moment, d'una altra manera. El pensament és circumstancial. Tenia Eliade trenta-dos anys quan va escriure que sempre li havia semblat que els llibres escrits per aficionats eren més refrescants i de major relleu que els dels professionals de la ploma. Ens resulta això estimulant? Bé, només per a qui vulgui escriure. Sis anys abans, en el seu impressionant novel·la personal 'Maitreyi', Mircea referia i emmascarava una història d'amor truncada que li va afectar profundament, i assenyalava: "El meu cos només era pura ferida, la meva ànima s'havia evaporat"; "Tornarem a trobar-nos en la vida futura, amor meu. Em reconeixeràs llavors? "Sento murmuris al fons. I tu què dius, silenciosa Ruth, què et sembla?