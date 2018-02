Cuixart a JxCat i ERC: "No entendríem que no es posessin d'acord"

Jordi Cuixart roman a la presó





El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha demanat aquest dimecres a JxCat ia ERC que dialoguin entre si per arribar a un pacte del que aflori un Govern: "No entendríem que no es posessin d'acord".





Ho ha transmès en una carta enviada a la difunta expresidenta d'Òmnium Muriel Casals quan aquest dimecres es compleixen dos anys de la seva mort, després d'un accident en el qual la va atropellar una bicicleta.





A la carta, datada el 11-14 de febrer a la presó madrilenya de Soto del Real, en la qual es troba en presó preventiva des del 16 d'octubre de 2017, Cuixart recorda quan el 2012 jugava amb Muriel a "endevinar el futur, olorant els canvis que viuria el país ".





"Sis anys més tard, avui necessitem que les forces polítiques sobiranistes assumeixin la responsabilitat que els han donat les urnes", i recordava les paraules de la també exdiputada del Parlament per JxSí en què avisava que no s'entendria la falta d'acord.





Cuixart crida a l'empatia i la generositat per superar el desencontre manifestat entre JxCat i ERC d'acord amb la investidura del candidat a la Presidència, Carles Puigdemont: "Construïm ponts i camins de diàleg amb tothom".





"Que això ens permetia fer front, des de la unitat de tots els demòcrates, a l'actual escenari de repressió que lamentablement augmentarà i que afecta tota la ciutadania", ha advertit, i ha afirmat que cada dia s'alcen més veus denunciant, també en l'Estat.





Cuixart explica a Muriel que Òmnium té prop de 100.000 socis i que, lluny de caure en el conformisme impotent, segueixen treballant per enfortir en el "sentiment de pertinença col·lectiva, des de la diversitat i sense demanar renúncies a ningú".





Li exposa que va rebre una targeta nadalenca de la dona de l'escriptor Miquel Martí i Pol i recorda unes paraules del poeta: "Orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, perquè el teu lloc, només tu pots omplir-lo".