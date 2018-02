Els hotels de Barcelona van perdre mig milió d'euros al dia des de l'1-O

Pèrdues en els hotels de Barcelona pel Procés





El sector hoteler a Barcelona va perdre mig milió d'euros al dia en ingressos per habitació disponible (RevPar) en el tercer trimestre de l'any a causa del procés independentista a Catalunya, després d'haver crescut a un ritme rècord del 16% en els nou primers mesos, segons dades un estudi elaborat per STR i Magma Consulting.





"Els hotels a Barcelona van ingressar 14 euros menys al dia per habitació disponible al tercer trimestre de l'any (2017), el que en total sumen al voltant de 50 milions d'euros perduts en RevPar a la Ciutat Comtal en el tercer trimestre", ha assenyalat el responsable per a la Península Ibèrica de STR, Javier Serrano.





De fet, des de STR han apuntat que aquest descens dels ingressos només atén al RevPar, de manera que "les pèrdues en el tercer trimestre a Barcelona poden haver estat més grans en deixar d'ingressar també en altres aspectes com transport, compres o activitats turístiques" , ha recalcat Serrano.





La ciutat de Barcelona s'ha vist afectada per un "clar descens" de l'ocupació hotelera en els tres últims mesos de l'any, arran del procés independentista a Catalunya.





A més, segons l'estudi, després de registrar un augment del RevPar del 16% fins a setembre, els ingressos per habitació disponible van caure un 10,8% a l'octubre, un 12,3% al novembre i, finalment, es van desplomar un 23,9% al desembre.





Després d'aquestes caigudes del RevPar, iniciades amb la consulta independentista, en el conjunt de l'any Barcelona va registrar un augment del 8% ingrés per habitació disponible (RevPar) gràcies al fet que el creixement registrat fins al setembre va ser rècord, superior al 16%.





XIFRES NEGATIVES PER 2018





De cara a 2018, des de STR esperen que Barcelona registri xifres negatives tant en el RevPar, com en l'ocupació i el preu mitjà diari per habitació (ADR) fins al setembre d'aquest any.





"Barcelona esperem que tingui dades negatives al llarg de l'any no perquè deixi de créixer, sinó perquè en comparació amb les bones dades de 2017 fins a setembre es veuran dades negatives que no arribin als mateix creixements", ha explicat Serrano.