El Govern central responsabilitza els independentistes que es mantingui el 155

Millo culpa JxCat i ERC.





El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, ha responsabilitzat JxCat i ERC que no s'aixequin les mesures de l'article 155 de la Constitució per la seva falta d'acord per donar a llum un Govern que acabi amb la intervenció de l'autogovern català.





"L'única cosa que impossibilita que no puguem donar per acabada aquesta fase del 155 és la incapacitat demostrada pels grups parlamentaris que diuen que conformen una majoria de culminar amb la investidura d'un president", ha dit en referència a ambdós grups.





Millo ha dit que espera que es puguin "resoldre aquestes qüestions internes com més aviat millor" i la Cambra pugui investir un president, que ha advertit que ha de complir amb els requisits per ser-ho.





NOVA RONDA DE CONTACTES





Ha recordat que, en cas que aquest acord no arribi a substanciar, és potestat del president del Parlament, Roger Torrent, activar una ronda de contactes amb els grups per proposar un altre candidat.





Ha expressat que li costa entendre que es posi en dubte que el Govern vagi a aixecar el 155 quan es formi un Govern perquè així ho recull el decret que el va impulsar i l'acord del Senat que l'empara.





INCAPACITAT D'JxCAT i ERC





Ha insistit que, el que impedeix que s'aixequin ara les mesures, és la "incapacitat" de JxCat i ERC per posar-se d'acord en un candidat que compleixi els requisits per poder-lo investir i poder després triar un Govern que sigui legalment constituït.





Quant això passi, "automàticament les mesures del 155 s'aixecaran: El senat prendrà coneixement, es prendrà la resolució, i el Consell de Ministres donarà per acabat un període excepcional amb mesures excepcionals que, precisament per la seva excepcionalitat, com menys duri, millor ".