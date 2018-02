Inspecció a 'Le Porc Gourmet', l'escorxador denunciat per 'Salvados'

Escorxador Le Porc Gourmet / Càrnies en lluita.





Inspecció de Treball ha acudit aquest dimecres a l'escorxador Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Barcelona) per dur a terme una investigació sobre el compliment de la normativa laboral, al costat d'un dispositiu de mitja dotzena de furgonetes de la Policia Nacional.





La presència de la Policia Nacional es deu al fet que aquest cos té competències en matèria d'immigració, i davant el fet que gran part dels treballadors dels escorxadors són immigrants.





Inspecció de Treball porta mesos investigant les empreses càrnies catalanes per comprovar si compleixen la normativa laboral, davant diferents denúncies per part de sindicats.





En el cas de Le Porc Gourmet, coincideix amb la mobilització per part de la plataforma Càrnies en Lluita per l'acomiadament de 28 treballadors de la cooperativa TAIC, que no van acceptar canviar de cooperativa per passar a una gallega que no està subjecta a la llei de cooperatives catalana, que fixa millors condicions laborals.





FALSES COOPERATIVES





CCOO i UGT de Catalunya porten mesos amb una campanya contra les males pràctiques en les empreses del sector carni.





Els sindicats alerten que constitueixen cooperatives amb l'únic objectiu de ser plataformes de subministrament de personal ja que, segons ells, incompleixen la norma que els regula.